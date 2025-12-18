PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Großenbrode/Ostholstein Fahrzeug komplett ausgebrannt

Lübeck (ots)

Am Mittwochnachmittag (17.12.2025) brannte ein Renault auf der Kreisstraße 42 zwischen Lütjenburg und Großenbrode komplett aus. Die Fahrerin wurde nicht verletzt. Im Bereich des Brandes sind umfangreiche Reinigungsarbeiten durch eine Spezialfirma erforderlich.

Eine 35-Jährige aus Großenbrode fuhr mit ihrem Renault Espace am Mittwoch gegen 15.56 Uhr auf der Kreisstraße 42 von Großenbrode in Richtung Heiligenhafen als sie auf einmal nicht mehr beschleunigen konnte. Die Frau wollte vorsorglich wieder zurück nach Hause fahren, bemerkte dann aber Flammen im Bereich des Motorraumes.

Die Fahrerin konnte unverletzt aus dem Wagen steigen, der kurz darauf in voller Ausdehnung brannte. Ein Passant alarmierte die Feuerwehr, die das Feuer löschen konnten.

Das Fahrzeug erlitt einen Totalschaden. Aufgrund des Brandes und dem Austreten von Betriebsstoffen wird eine Spezialfirma den Boden im betroffenen Bereich ausgetauscht werden müssen. Die Schadenssumme steht noch nicht fest.

Ein technischer Defekt dürfte brandursächlich gewesen sein.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Pressestelle
Svenja Pries
Telefon: 49 (0) 451/131-2004
Fax: + 49 (0) 431/988-6-342901
E-Mail: Pressestelle.Luebeck.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Alle Meldungen Alle
  • 17.12.2025 – 14:45

    POL-HL: OH - Ahrensbök / Schwerer Verkehrsunfall

    Lübeck (ots) - Heute Mittag (17.12.2025) ereignete sich in Ahrensbök ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem zwei Pkw zusammenstießen. Bei dem Unfall wurden zwei Personen leicht und eine Person schwer verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und der Gefährdung der Straßenverkehrs aufgenommen. Gegen 11:45 Uhr erhielt die Polizei einen Hinweis, dass es einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren