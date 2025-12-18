Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Großenbrode/Ostholstein Fahrzeug komplett ausgebrannt

Lübeck (ots)

Am Mittwochnachmittag (17.12.2025) brannte ein Renault auf der Kreisstraße 42 zwischen Lütjenburg und Großenbrode komplett aus. Die Fahrerin wurde nicht verletzt. Im Bereich des Brandes sind umfangreiche Reinigungsarbeiten durch eine Spezialfirma erforderlich.

Eine 35-Jährige aus Großenbrode fuhr mit ihrem Renault Espace am Mittwoch gegen 15.56 Uhr auf der Kreisstraße 42 von Großenbrode in Richtung Heiligenhafen als sie auf einmal nicht mehr beschleunigen konnte. Die Frau wollte vorsorglich wieder zurück nach Hause fahren, bemerkte dann aber Flammen im Bereich des Motorraumes.

Die Fahrerin konnte unverletzt aus dem Wagen steigen, der kurz darauf in voller Ausdehnung brannte. Ein Passant alarmierte die Feuerwehr, die das Feuer löschen konnten.

Das Fahrzeug erlitt einen Totalschaden. Aufgrund des Brandes und dem Austreten von Betriebsstoffen wird eine Spezialfirma den Boden im betroffenen Bereich ausgetauscht werden müssen. Die Schadenssumme steht noch nicht fest.

Ein technischer Defekt dürfte brandursächlich gewesen sein.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell