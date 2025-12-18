PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ratekau/Ostholstein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus

Lübeck (ots)

Am Mittwochmorgen (17.12.2025) brannte es in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Sereetz. Es wurde niemand verletzt und es entstand geringer Gebäudeschaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Mittwoch gegen 07.45 Uhr brannte es in einer Zwei-Zimmer-Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Ringstraße in Ratekau, Ortsteil Sereetz. Die Wohnungstür war verschlossen und musste durch die Feuerwehr gewaltsam geöffnet werden.

Nachdem die Feuerwehr das Feuer abgelöscht hatte, übernahmen Beamte des Kriminaldauerdienstes die Spurensicherung in der Wohnung.

Der Wohnungsinhaber war während des Brandes nicht vor Ort, sondern meldete sich im Laufe des Nachmittags bei der Polizei in Bad Schwartau. Der Mann hatte in den frühen Morgenstunden das Haus verlassen und war erst am Nachmittag zurück von der Arbeit. Er hatte keine Vermutung, warum seine Wohnungstür versiegelt war.

Die Kriminalpolizei Bad Schwartau hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Pressestelle
Svenja Pries
Telefon: 49 (0) 451/131-2004
Fax: + 49 (0) 431/988-6-342901
E-Mail: Pressestelle.Luebeck.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

