POL-HL: Herzogtum Lauenburg - Ratzeburg Folgemeldung - Tatverdächtige nach Beschimpfung von religiösen Bekenntnissen ermittelt

Am 22.10.2025 entdeckte eine Zeugin am Domhof in Ratzeburg einen beschädigten Koran und informierte die Polizei. Das Staatsschutzkommissariat der Bezirkskriminalinspektion Lübeck führte umfangreiche Ermittlungen durch und konnten zwei Heranwachsende als Tatverdächtige identifizieren.

Eine Zeugin hatte in der Nacht des 22.10.2025 einen glimmenden Koran im Bereich des Domhofes gefunden. Die Frau habe auch zwei jugendliche Personen wahrgenommen, die weggelaufen seien, und informierte darüber die Polizei.

Nach einem Zeugenaufruf meldete sich eine andere Zeugin und gab einen Hinweis auf einen Tatverdächtigen aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg.

Anschließende Ermittlungen und die Auswertung von Spuren ergaben sodann Hinweise auf einen weiteren Tatverdächtigen.

Einer der beiden 18-jährigen Tatverdächtigen gab die Tat zu. Beide Personen kommen aus dem Bereich Ratzeburg und Umgebung.

Die Motivation zur Verbrennung des Korans aus dem Besitz des einen Tatverdächtigen ist unklar.

Nachfragen zu dieser Medieninformation sind an die Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck zu richten.

