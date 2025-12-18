Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Damlos-Schwienkuhl-Kreisstraße 58

Schwerer Verkehrsunfall zwischen Traktorgespann und PKW

Lübeck (ots)

Am späten Mittwochnachmittag (17.12.2025) ereignete sich auf der Kreisstraße 58 zwischen Schwienkuhl und Damlos ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Traktorgespann und einem PKW Ford. Beide Fahrer erlitten schwere, der Fahrer des Fords lebensbedrohliche Verletzungen. Wie genau es zu dem Verkehrsunfall auf gerader Strecke kam, prüften jetzt die Beamten der Polizei in Lensahn. Für die genaue Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde im Auftrag der Staatsanwaltschaft Lübeck noch am Mittwochnachmittag ein Gutachter beauftragt.

Nach derzeitigem Sachstand befuhr der 80 Jahre alte Ostholsteiner (Staatsangehörigkeit: Deutsch) gegen 17:10 Uhr mit seinem Ford die Kreisstraße 58 von Schwienkuhl kommend in Richtung Damlos. Etwa auf halber Strecke in Höhe Masselberg stieß der Ford mit der Front eines in Richtung Schwienkuhl fahrenden Traktors John Deere mit Anhänger zusammen. Nach dem Aufprall drehte sich der Ford um 180 Grad und kam auf der rechten Bankette zum Stehen. Das Traktorgespann kam nach dem Zusammenstoß nach links von der Fahrbahn und geriet dort in den Straßengraben.

Bedingt durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der 80-Jährige in dem Ford eingeklemmt und musste durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Unter Begleitung eines Notarztes wurde der Ostholsteiner mit schweren, lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Ersthelfer konnten den 58 Jahre alten Fahrer (Staatsangehörigkeit: Deutsch) des Traktorgespanns aus der Fahrerkabine befreien. Der Mann aus dem Kreis Steinburg erlitt durch den Verkehrsunfall schwere Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung einem Krankenhaus zugeführt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft erfolgte im Rahmen der Ermittlungen zum Unfallhergang die Beschlagnahme des Traktors und des PKW. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt - nach einer ersten Einschätzung beläuft sich die Höhe des Gesamtsachschadens auf circa 150.000 Euro. Noch am Mittwoch erschien ein Gutachter für die weitere Unfallrekonstruktion an der Einsatzstelle. Aufgrund von Hinweisen auf Alkoholkonsum wurde die Entnahme einer Blutprobe bei dem Fahrer des Ford durchgeführt. Die weiteren Ermittlungen führt die Polizei in Lensahn.

Im Zuge der Unfallaufnahme, Rettungs- und Abschleppmaßnahmen blieb die Kreisstraße 58 zwischen Schwienkuhl und Damlos bis circa. 00:45 Uhr voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell