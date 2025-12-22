Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck/St. Lorenz Mann nach Diebstahl in Hotel zurück ins Gefängnis

Lübeck (ots)

+++ Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Lübeck +++

Ein 49-Jähriger wurde am Samstagmorgen (20.12.2025) beim Diebstahl in einem Hotel in Bahnhofsnähe ertappt worden sein. Der Mann wurde festgenommen und nachmittags einem Richter vorgeführt. Anschließend kam der Tatverdächtige in die Justizvollzugsanstalt.

Am vergangenen Samstag soll eine 40-jährige Hotelmitarbeiterin während der Frühstückszeit bemerkt haben, dass sich ein ihr unbekannter Mann in einem Nebenraum bei den Schränken der Angestellten aufgehalten haben soll.

Auf ihre Nachfrage hin, was er dort tun würde, soll er sich als Hotelgast ausgegeben und eine Zimmernummer angegeben haben. Die Hotelmitarbeiterin erkannte, dass die genannte Nummer nicht vergeben war. Sie kam zu dem Schluss, dass der Mann sich unberechtigt in dem Personalraum aufgehalten habe, um dort Sachen zu entwenden. Der Frau soll zuvor ein Portemonnaie in der Hand des Mannes aufgefallen sein.

Der Mann soll versucht haben, zu fliehen. Der Hotelmitarbeiterin und einer Polizeibeamtin aus Niedersachsen, die zu Gast war, soll es aber gelungen sein, den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizisten vom 2. Polizeirevier festzuhalten. Dabei soll die 40-Jährige leicht verletzt worden sein.

Bei der Durchsuchung des 49-jährigen Deutschen konnte nicht nur das Portemonnaie einer anderen Hotelmitarbeiterin gefunden werden, sondern auch ein Messer und eine Schere.

Der 49-Jährige gab den Beamten gegenüber an, dass er wenige Wochen zuvor aus dem Gefängnis entlassen worden sei. Er gab außerdem den Konsum von Betäubungsmitteln an.

Aufgrund des Sachverhalts ist von der Staatsanwaltschaft Lübeck beim Amtsgericht Lübeck der Erlass einen Untersuchungshaftbefehls wegen Diebstahls mit Waffen beantragt worden. Der Tatverdächtige wurde noch am selben Tag dem Gericht vorgeführt, das einen Haftbefehl erlassen hat. Im Anschluss kam der Tatverdächtige in die Justizvollzugsanstalt.

Nachfragen zu dieser Medieninformation sind an die Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck zu richten.

