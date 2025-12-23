Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Fehmarn

Zeugenaufruf nach Gewässerverunreinigung

Lübeck (ots)

Am Freitag (19.12.2025) stellte die Polizei bei Puttgarden auf Fehmarn eine Gewässerverunreinigung durch eine mutmaßlich mineralölhaltige Substanz fest. An dem Einsatz waren die Feuerwehren Puttgarden / Todendorf und Vadersdorf sowie die Umweltbehörde Ostholstein ebenfalls beteiligt. Das Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Scharbeutz führt die Ermittlungen wegen des Verdachts der Gewässerverunreinigung sowie des unerlaubten Umgangs mit Abfällen und sucht Zeugen.

Gegen 12:30 Uhr meldete eine Spaziergängerin einen Ölfilm in einem Graben am Krögenweg. Polizeibeamte suchten den Einsatzort auf und stellten eine stark riechende, mineralölhaltige Substanz im Graben fest. Die Verunreinigung zog sich über hunderte Meter bis zur Ostsee. Die eingesetzten Polizeibeamten informierten daraufhin die Feuerwehr, die Wasserschutzpolizei und die Wasserbehörde des Kreises Ostholstein.

Die Feuerwehr brachte Ölsperren aus, um die Ausbreitung des Ölteppichs zu verhindern. Zudem suchten die Einsatzkräfte nach der Ursache und fanden eine größere Ansammlung der Verunreinigung an einem Regenwasserschacht in der Straße Op de Wei. Mitarbeiter der Umweltbehörde entnahmen Proben des Wassers und der Substanz für weitere Untersuchungen. Die Aufnahme und Sicherung der ölhaltigen Substanz erfolgt durch das Technische Hilfswerk.

Das Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Scharbeutz ermittelt nun wegen des Verdachts der Gewässerverunreinigung sowie des unerlaubten Umgangs mit Abfällen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Personen, die etwas zur Sachverhaltsaufklärung beitragen können, werden gebeten, sich telefonisch unter 04524 70770 oder per E-Mail unter scharbeutz.pabr@polizei.landsh.de mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell