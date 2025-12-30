PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Scharbeutz/Ostholstein Schäden durch Feuerwerkskörper am Bahnhof

Lübeck (ots)

Mehrere Personen sollen in der Nacht zu Dienstag im Bereich des Bahnhofes in Scharbeutz, Ortsteil Pönitz Feuerwerk gezündet haben. Beim Eintreffen der Beamten konnte niemand angetroffen werden. Die Polizisten bemerkten jedoch einen qualmenden Kastenwagen, der dort geparkt war. Die Frontscheibe war beschädigt worden, um den Pkw lagen diverse Feuerwerkskörper herum. Es entstand ein Sachschaden von 1.500 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung und bittet um Hinweise.

Ein Anwohner informierte die Polizei in der Nacht (30.12.2025) gegen 01.00 Uhr, dass Jugendliche am Bahnhof Pönitz Feuerwerk entzünden würden. Als die Beamten dort eintrafen waren die Personen bereits in Richtung der Sportanlage geflüchtet.

Die Polizisten stellten einen qualmenden Renault Kastenwagen im Bereich des Parkplatzes am Bahnhof fest und zogen die Feuerwehr hinzu. Die Einsatzkräfte stellten fest, dass die Frontscheibe teilweise eingeschlagen worden war und diverse Feuerwerkskörper im Innenraum Rauch verursacht hatten. Außerdem war der Tankstutzen beschädigt und augenscheinlich für das Abfeuern von Silvesterraketen genutzt worden. Um das Fahrzeug herum befanden sich weitere Knallkörper und Raketen. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 1.500,00 Euro.

Im Verlauf der Nacht von Montag auf Dienstag gab es mehrere Einsätze im Bereich des Bahnhofes wegen Ruhestörungen durch das Abbrennen von Pyrotechnik. In unmittelbarer Nähe zu dem beschädigten Fahrzeug waren die Scheiben einer Bushaltestelle zertrümmert worden. In keinem Fall konnten Verantwortliche angetroffen werden.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und dem Verdacht der versuchten Brandstiftung. Hinweise werden unter der 04503/35720 entgegen genommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Pressestelle
Svenja Pries
Telefon: 49 (0) 451/131-2004
Fax: + 49 (0) 431/988-6-342901
E-Mail: Pressestelle.Luebeck.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Alle Meldungen Alle
  • 30.12.2025 – 11:38

    POL-HL: HL-St. Lorenz Süd / Explosion an Zigarettenautomat - Polizei sucht Zeugen

    Lübeck (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag (29.12.2025) haben Unbekannte eine Explosion an einem Zigarettenautomaten in Lübeck St. Lorenz herbeigeführt. Der Automat wurde durch die Detonation stark beschädigt, ferner entwendeten der oder die Täter diverse Zigarettenschachteln und Bargeld. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Um ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 10:32

    POL-HL: Lübeck/St. Gertrud Räuberischer Diebstahl in Discounter

    Lübeck (ots) - Montagabend (29.12.2025) erwischte der Kassierer eines Discounters in der Grootkoppel einen bislang unbekannten Täter, der sich Geld aus einer Kasse genommen hatte. Der Mitarbeiter folgte dem Mann in Richtung Ausgang und konnte ihn zunächst festhalten. Der Tatverdächtige schlug dann auf den Angestellten ein und konnte flüchten. Die Kriminalpolizei ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 09:58

    POL-HL: HL - Innenstadt / Feuerwerk im Bus gezündet

    Lübeck (ots) - Am Montagabend (29.12.2025) zündeten in der Lübecker Innenstadt mehrere männliche Personen Feuerwerkskörper in einem Bus. Eine Person wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Gegen 20:40 Uhr sollen ersten Erkenntnissen zufolge drei männliche Personen in einem Bus auf Höhe des Kohlmarktes eine Silvester-Batterie gezündet haben. Das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren