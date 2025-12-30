Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Scharbeutz/Ostholstein Schäden durch Feuerwerkskörper am Bahnhof

Lübeck (ots)

Mehrere Personen sollen in der Nacht zu Dienstag im Bereich des Bahnhofes in Scharbeutz, Ortsteil Pönitz Feuerwerk gezündet haben. Beim Eintreffen der Beamten konnte niemand angetroffen werden. Die Polizisten bemerkten jedoch einen qualmenden Kastenwagen, der dort geparkt war. Die Frontscheibe war beschädigt worden, um den Pkw lagen diverse Feuerwerkskörper herum. Es entstand ein Sachschaden von 1.500 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung und bittet um Hinweise.

Ein Anwohner informierte die Polizei in der Nacht (30.12.2025) gegen 01.00 Uhr, dass Jugendliche am Bahnhof Pönitz Feuerwerk entzünden würden. Als die Beamten dort eintrafen waren die Personen bereits in Richtung der Sportanlage geflüchtet.

Die Polizisten stellten einen qualmenden Renault Kastenwagen im Bereich des Parkplatzes am Bahnhof fest und zogen die Feuerwehr hinzu. Die Einsatzkräfte stellten fest, dass die Frontscheibe teilweise eingeschlagen worden war und diverse Feuerwerkskörper im Innenraum Rauch verursacht hatten. Außerdem war der Tankstutzen beschädigt und augenscheinlich für das Abfeuern von Silvesterraketen genutzt worden. Um das Fahrzeug herum befanden sich weitere Knallkörper und Raketen. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 1.500,00 Euro.

Im Verlauf der Nacht von Montag auf Dienstag gab es mehrere Einsätze im Bereich des Bahnhofes wegen Ruhestörungen durch das Abbrennen von Pyrotechnik. In unmittelbarer Nähe zu dem beschädigten Fahrzeug waren die Scheiben einer Bushaltestelle zertrümmert worden. In keinem Fall konnten Verantwortliche angetroffen werden.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und dem Verdacht der versuchten Brandstiftung. Hinweise werden unter der 04503/35720 entgegen genommen.

