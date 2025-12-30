Polizeidirektion Lübeck

HL-St. Lorenz Süd

Explosion an Zigarettenautomat - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (29.12.2025) haben Unbekannte eine Explosion an einem Zigarettenautomaten in Lübeck St. Lorenz herbeigeführt. Der Automat wurde durch die Detonation stark beschädigt, ferner entwendeten der oder die Täter diverse Zigarettenschachteln und Bargeld. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Um 05.30 Uhr meldete sich eine Zeugin beim 2. Polizeirevier in Lübeck und berichtete den Beamten von einem aufgesprengten Zigarettenautomaten in der Moislinger Allee. Eine Funkwagenbesatzung suchte den Tatort auf und erkannte den stark beschädigten und deformierten Zigarettenautomaten in der Moislinger Allee/ Ecke Füchtingstraße. Diverse Plastik- und Metallteile sowie einige Zigarettenpackungen lagen großflächig um das Gerät herum verteilt.

Der Spurenlage und dem aktuellen Sachstand nach deuten die Erkenntnisse daraufhin, dass der Automat vermutlich mittels einer Sprengstoffexplosion geöffnet und anschließend Zigaretten sowie Bargeld entwendet wurden. Nach einer ersten Einschätzung beläuft sich der Sachschaden auf über 3000 Euro.

Im Zuge der Tatortarbeit sicherten die Beamten Spuren und Hinweise. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion aufgenommen. Vor diesem Hintergrund suchen die Ermittler Zeugen, die in der Nacht von Sonntag auf Montag (29.12.2025) zwischen 23.00 Uhr und 05:30 Uhr verdächtige Personen, Fahrzeuge oder auch einen lautstarken Knall im Bereich der Moislinger Allee/ Ecke Füchtingstraße wahrgenommen haben. Hinweise nimmt das Landeskriminalamt in Kiel unter der zentralen Rufnummer 0431-160 0 entgegen.

