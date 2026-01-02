Polizeidirektion Lübeck

OH - Timmendorfer Strand

Medizinischer Großeinsatz in Restaurant

Lübeck (ots)

Am Donnerstagabend (01.01.2026) kam es in einem Restaurant in Timmendorfer Strand zu einem medizinischen Großeinsatz. Ersten Erkenntnissen zufolge nahmen mindestens 10 Personen eine stark ätzende Flüssigkeit zu sich. 10 Personen erlitten Verletzungen, mindestens eine Person wurde schwer verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen.

Gegen 20:20 wurden die Polizei und Rettungskräfte alarmiert, nachdem in einem Restaurant mehrere Personen in einem Restaurant in Timmendorfer Strand (Ortsteil Niendorf) Verletzungen im Mundbereich erlitten hatten.

Die Polizei prüft derzeit Hinweise, ob es beim Ausschank zu einer Verwechslung von Reinigungsmittel und einem alkoholischen Getränk gekommen sein könnte. Die Ermittlungen zu den Hintergründen halten an.

Insgesamt erlitten mindestens 3 Frauen und 7 Männer im Alter von 31-84 Jahren Verletzungen. 9 Personen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht, mindestens eine Person wurde schwer verletzt. Vor Ort waren 10 Rettungswagen, 2 Notarzteinsatzwagen und die Freiwillige Feuerwehr Niendorf im Einsatz.

Die eingesetzten Polizeibeamten stellten vor Ort Beweismittel sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ein.

