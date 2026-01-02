Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Jürgen

Fahrzeug prallt gegen Ampelmast und PKW im Gegenverkehr

Lübeck (ots)

Am Neujahrstag (01. Januar 2026) geriet der Fahrer eines Toyotas auf einer Verkehrskreuzung in Lübeck St. Jürgen nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überfuhr zunächst ein Straßenschild, dann einen Ampelmast und stieß schließlich im Gegenverkehr gegen einen Seat. Die Fahrzeugführer zogen sich keine Verletzungen zu, die Beifahrerin im Seat erlitt einen Schock. Nach einer ersten Einschätzung beläuft sich die Höhe des Gesamtsachschadens auf circa 10.000 Euro.

Ereignet hatte sich der Verkehrsunfall gegen 16:50 Uhr im Kreuzungsbereich der Berliner Straße/ Kronsforder Allee. Bisherigen Erkenntnissen nach befuhr der 76 Jahre alte Mann aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg mit seinem Toyota Corolla die Berliner Allee auf dem linken der zwei Fahrstreifen in Richtung der Kronsforder Allee. Beim Überqueren des Kreuzungsbereiches in Richtung des Berliner Platzes geriet das Fahrzeug zunächst nach links und überfuhr dann auf der gegenüberliegenden Verkehrsinsel in der Berliner Straße ein Verkehrszeichen und einen mittig stehenden Ampelmast. Abschließend stieß der Toyota mit der Front gegen einen Seat Cupra Leon, der zu diesem Zeitpunkt an der Ampelanlage auf der Gegenfahrbahn stand.

Der 76-jährige Führer des Toyota und der 25 Jahre alter Fahrer des Seat Cupra Leon blieben unverletzt, die Beifahrerin im Seat erlitt einen Schock. An den Fahrzeugen, dem Verkehrszeichen sowie dem Ampelmast entstand ein Gesamtsachschaden von circa 10.000 Euro. Der Toyota war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Straßenmeisterei kümmerte sich um den stark abgeknickten Ampelmast und das beschädigte Verkehrszeichen.

Die Klärung, warum der Fahrer des Toyota nach dem Überqueren der Kreuzung in den Gegenverkehr geriet, ist jetzt Bestandteil der laufenden Ermittlungen. In diesem Zusammenhang muss sich der 76-Jährige wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung verantworten.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell