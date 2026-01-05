PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Innenstadt
Folgemeldung: Öffentlichkeitsfahndung nach Verdacht des versuchten schweren Raubes auf Goldgeschäft

POL-HL: HL-Innenstadt / Folgemeldung: Öffentlichkeitsfahndung nach Verdacht des versuchten schweren Raubes auf Goldgeschäft
  • Bild-Infos
  • Download
  • 2 weitere Medieninhalte

Lübeck (ots)

Ende Oktober 2025 soll ein bewaffneter Mann ein Goldgeschäft in der Lübecker Innenstadt überfallen haben. Der Tatverdächtige soll damals zwei Angestellte des Geschäftes mittels einer Schusswaffe bedroht und Pfefferspray eingesetzt haben. Weil sich die Angestellten wehrten, verließ der unbekannte Mann fluchtartig ohne Diebesgut den Geschäftsbereich. Jetzt fahnden die Ermittler mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach dem Tatverdächtigen und suchen Zeugen, die Angaben zu der abgebildeten Person machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der zentralen Rufnummer 0451-1310 entgegen.

Ereignet hat sich die Tat an einem Freitagvormittag (24.10.2025) gegen 10:15 Uhr in einem Goldgeschäft in Königstraße. Umfangreiche Ermittlungen der Lübecker Kriminalpolizei haben bisher nicht zur Identifizierung des Tatverdächtigen geführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lübeck und erwirktem richterlichen Beschluss fahnden die Ermittler jetzt öffentlich mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach dem Unbekannten.

Der Tatverdächtige ist circa 170cm groß und der Beschreibung nach etwa 30 bis 40 Jahre alt. Zur Tatzeit trug der Mann einen schwarzen Bart und schwarze Haare. Den Hinweisen nach wird sein Erscheinungsbild mit "südländisch" beschrieben. Während der Tatausübung war er mit einem grauen Kapuzenpullover, einer dunklen Jogginghose sowie schwarzen Turnschuhen bekleidet. Hinweise zu seiner Person und dem Tatgeschehen nehmen die Ermittler unter der zentralen Rufnummer 0451-1310 entgegen.

Nachfragen zu diesem Sachverhalt sind an die Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck zu richten.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Ulli Fritz Gerlach, Pressesprecher der Polizeidirektion Lübeck

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Stabsstelle / Öffentlichkeitsarbeit
Ulli Fritz Gerlach - Pressesprecher -
Telefon: 0451 / 131-2006
Fax: 0451 / 131 - 2019
E-Mail: Pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

Polizeidirektion Lübeck
