POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall führt zu Verkehrsbeeinträchtigungen - Pressemitteilung 2

Sinsheim (ots) - Am Montag gegen 10:00 Uhr überschlug sich ein 54-jähriger Toyota-Fahrer, als er von der K4283 auf die K4284 abbiegen wollte. Der Mann war auf der K4283 von Babstadt kommend in Fahrtrichtung Adersbach unterwegs, als er nach rechts auf die K4284 in Richtung Hasselbach abbiegen wollte. Hierbei verlor ...

