POL-HL: Folgemeldung zu "07.01.2026 - 11:23Uhr POL-HL: HL - St. Lorenz Vermisster Jugendlicher"

Folgemeldung zu "POL-HL: HL - St. Lorenz Vermisster Jugendlicher"

Lübeck (ots)

Die am heutigen Tage veröffentlichte Fahndung nach Noah H. aus Lübeck wird hiermit zurückgenommen und aus dem Presseportal gelöscht. Der Vermisste ist selbstständig an seine Wohnadresse zurückgekehrt und konnte durch Kräfte des 2.PR Lübeck angetroffen werden.

Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe bei der Suche und die schnelle Verbreitung der Öffentlichkeitsfahndung.

Um die Löschung der Lichtbilder wird gebeten.

