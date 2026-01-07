PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Folgemeldung zu "07.01.2026 - 11:23Uhr POL-HL: HL - St. Lorenz Vermisster Jugendlicher"

Lübeck (ots)

Die am heutigen Tage veröffentlichte Fahndung nach Noah H. aus Lübeck wird hiermit zurückgenommen und aus dem Presseportal gelöscht. Der Vermisste ist selbstständig an seine Wohnadresse zurückgekehrt und konnte durch Kräfte des 2.PR Lübeck angetroffen werden.

Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe bei der Suche und die schnelle Verbreitung der Öffentlichkeitsfahndung.

Um die Löschung der Lichtbilder wird gebeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Polizeidirektion Lübeck Kriminaldauerdienst
Telefon: 0451-131-4604
Fax: 0451-131-4607
E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Alle Meldungen Alle
  • 06.01.2026 – 11:16

    POL-HL: HL-St. Jürgen / Krankentransportwagen gerät in Brand

    Lübeck (ots) - Am Montagabend (05.01.2026) ist in Lübeck St. Jürgen ein Krankentransportwagen in Brand geraten. Das Fahrzeug wurde durch das Feuer nahezu vollständig zerstört. Die Besatzung des KTW blieb unverletzt, ein Patient befand sich nicht im Fahrzeug. Ursache für den im Bereich des Motorraums ausgebrochenen Brand ist nach derzeitigem Stand ein technischer ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 11:01

    POL-HL: HL - Kücknitz / Die Polizei warnt vor Winterglätte

    Lübeck (ots) - Am Dienstagmorgen (06.01.2025) ereigneten sich auf der Bundesautobahn 226 bei Kücknitz drei Unfälle, die mutmaßlich durch Glätte bedingt waren. Eine Person erlitt leichte Verletzungen. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Gegen 06:15 Uhr befuhren zwei Fahrzeugführer hintereinander die Bundesstraße 75 und nahmen dann die Auffahrt zur Bundesautobahn 226. Kurz vor der Überführung verloren die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren