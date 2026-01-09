PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Aachen

POL-AC: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt diese verstorbene Frau?

Aachen (ots)

Ende Dezember 2025 ist eine unbekannte Frau in Aachen verstorben. Bisher konnte ihre Identität nicht geklärt werden. Nun sucht die Polizei mit einem Foto und Fotos von persönlichen Gegenständen nach Menschen, die Angaben zur Identität, zu Angehörigen oder zu einem möglichen früheren Aufenthaltsort machen können.

Nach derzeitigem Informationsstand hielt sich die Unbekannte, die wohl "Lydia" genannt wird, seit Weihnachten bei flüchtigen Bekannten im Aachener Ostviertel auf. Am 28. Dezember wurde sie in der Wohnung der Bekannten plötzlich reanimationspflichtig und verstarb schließlich einen Tag später im Krankenhaus.

Bisherige Ermittlungen führten nicht zur Aufklärung ihrer Identität. Sie kommt vermutlich aus Ghana, war sehr dünn und 156 cm groß.

Ein Foto der Verstorbenen, sowie ein Foto ihrer Jacke und ihrer Schuhe sind im Fahndungsportal NRW unter folgendem Link veröffentlicht: https://polizei.nrw/fahndung/191212.

Personen, die Angaben zu der Verstorbenen, zu möglichen Angehörigen oder früheren Aufenthalts- oder Wohnorten machen können, werden gebeten sich beim zuständigen Kriminalkommissariat zu melden. Telefonisch sind die Ermittlerinnen und Ermittler unter 0241-9577 31101 erreichbar. Außerhalb der Bürozeiten nimmt die Kriminalwache Ihre Hinweise unter 0241-9577 34210 entgegen. (kg)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Alle Meldungen Alle
  • 08.01.2026 – 14:30

    POL-AC: Nach SEK-Einsatz in Eschweiler: Mann wird vorläufig festgenommen

    Eschweiler (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen (08.01.26) hat es in einer kommunalen Unterbringungseinrichtung in der Grachtstraße einen Polizeieinsatz unter Beteiligung von Spezialeinsatzkräften gegeben. Auslöser war gegen 05:40 Uhr ein Streit zwischen zwei Zimmernachbarn, der zunächst in einer Sachbeschädigung mündete. Während sich einer der Zimmernachbarn von ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 12:49

    POL-AC: Mann randaliert im Ostviertel und wird in Gewahrsam genommen

    Aachen (ots) - Ein 53-Jähriger hat Mittwochabend (07.01.2025, 21:40 Uhr) in der Elsassstra-ße randaliert und zwei Personen sowie einen Polizisten angegriffen. Er wurde vorläufig festgenommen. Zunächst fragte der 53-Jährige zwei Männer vor einem Café in der Elsassstraße nach einer warmen Mahlzeit. Nachdem die beiden ihm etwas zu essen und trinken gegeben hatten, ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 06:01

    POL-AC: Verkehrsunfall nach verbotenem Überholmanöver

    Eschweiler (ots) - Am Mittwochabend (07.01.2026) kam es zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Einmündung Jülicher Straße und Peter-Paul-Straße, bei dem eine Person schwer- und zwei weitere Personen leicht verletzt wurden. Gegen 20:20 Uhr wurden die Rettungsleitstelle der Feuerwehr und die Polizei über einen Verkehrsunfall informiert, in Folge dessen eine Person am Unfallort reanimiert werden würde. Nach dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren