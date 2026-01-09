Polizei Aachen

POL-AC: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt diese verstorbene Frau?

Aachen (ots)

Ende Dezember 2025 ist eine unbekannte Frau in Aachen verstorben. Bisher konnte ihre Identität nicht geklärt werden. Nun sucht die Polizei mit einem Foto und Fotos von persönlichen Gegenständen nach Menschen, die Angaben zur Identität, zu Angehörigen oder zu einem möglichen früheren Aufenthaltsort machen können.

Nach derzeitigem Informationsstand hielt sich die Unbekannte, die wohl "Lydia" genannt wird, seit Weihnachten bei flüchtigen Bekannten im Aachener Ostviertel auf. Am 28. Dezember wurde sie in der Wohnung der Bekannten plötzlich reanimationspflichtig und verstarb schließlich einen Tag später im Krankenhaus.

Bisherige Ermittlungen führten nicht zur Aufklärung ihrer Identität. Sie kommt vermutlich aus Ghana, war sehr dünn und 156 cm groß.

Ein Foto der Verstorbenen, sowie ein Foto ihrer Jacke und ihrer Schuhe sind im Fahndungsportal NRW unter folgendem Link veröffentlicht: https://polizei.nrw/fahndung/191212.

Personen, die Angaben zu der Verstorbenen, zu möglichen Angehörigen oder früheren Aufenthalts- oder Wohnorten machen können, werden gebeten sich beim zuständigen Kriminalkommissariat zu melden. Telefonisch sind die Ermittlerinnen und Ermittler unter 0241-9577 31101 erreichbar. Außerhalb der Bürozeiten nimmt die Kriminalwache Ihre Hinweise unter 0241-9577 34210 entgegen. (kg)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell