POL-HL: OH - Eutin

Studierende der Polizei üben bei Verkehrskontrolle

Am Mittwochnachmittag (07.01.2025) fand in Eutin eine Verkehrskontrolle mit 12 Studierenden der Polizei, die derzeit im Rahmen ihres Studiums ein Praktikum in der Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung absolvieren, statt. Die Beamten stellten 17 Ordnungswidrigkeiten sowie einen strafrechtlichen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz fest und untersagten in drei Fällen die Weiterfahrt. Ziel der Übung war die Umsetzung theoretischer Inhalte in der Praxis und der erste Kontakt mit den Verkehrsteilnehmenden.

Sechs Kontrollteams, bestehend aus je zwei Studierenden und einem ausgebildeten Polizeibeamten, kontrollierten etwa 120 Fahrzeuge auf dem Gelände der Zulassungsstelle in Eutin. Die Überprüfungen umfassten auch die Kontrolle der Fahrtüchtigkeit in Bezug auf Drogen, Alkohol oder Medikamente sowie die Erkennung von Tuning.

Die eingeleiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren beziehen sich in den meisten Fällen auf Gurtverstöße, das Fahren mit Sommerreifen und Ladungsverstöße. Die kontrollierenden Beamten leiteten zudem ein Strafverfahren nach dem Pflichtversicherungsgesetz ein. In drei Fällen erlosch die Betriebserlaubnis aufgrund technischer Veränderungen durch Tuning.

Die Polizeistudierenden sammelten so erste Erfahrungen und ließen sich ebenso wie die in Ostholstein tätigen Polizeibeamten die kalten Temperaturen nicht anmerken. Die Verkehrsteilnehmer zeigten sich kooperativ und verständnisvoll.

