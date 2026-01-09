Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-OH

Aktuelle Bilanz der Polizeidirektion Lübeck zum Einsatzgeschehen aufgrund der Wetterlage in Lübeck und Ostholstein.

Lübeck (ots)

HL-OH

Aktuelle Bilanz der Polizeidirektion Lübeck zum Einsatzgeschehen aufgrund der Wetterlage in Lübeck und Ostholstein

Seit Freitag (09.01.2026, 00.00 Uhr) hat die Polizeidirektion Lübeck in der Hansestadt und im Kreis Ostholstein Stand 14:30 Uhr insgesamt 10 Verkehrsunfälle aufgrund von Glätte oder Schnee registriert. In den meisten Fällen blieb es bei Blechschäden, in 3 Fällen wurden Menschen in Ostholstein leicht verletzt. Ferner musste die Polizei bei 9 wetterbedingten Einsätzen unterstützen; es kam an einigen Orten zu Schneeverwehungen, vereinzelt stürzten Bäume auf die Fahrbahnen.

Seit Mitternacht haben sich in der Hansestadt Lübeck zwei Verkehrsfälle im Zusammenhang mit der aktuellen Wetterlage ereignet. Zu Blechschäden kam es in der Damaschkestraße und in der Boelckestraße in Travemünde rutschte ein PKW im Kurvenbereich gegen eine Mauer.

In Ostholstein zählte die Polizei bis 14:30 Uhr 8 Verkehrsunfälle aufgrund von Schnee- und Glätte, in 3 Fällen erlitten Menschen leichte Verletzungen. In Malente prallte ein PKW aufgrund von Glätte gegen einen Baum, in Scharbeutz kam auf der Kreisstraße 37 ein Mercedes von der Fahrbahn ab und in Oldenburg zogen sich Fahrzeuginsassen im Rahmen eines Auffahrunfalls leichte Verletzungen zu.

Bei 5 weiteren Verkehrsunfällen in Ostholstein wurden keine Menschen verletzt:

So kam im ostholsteinischen Göhl der Fahrer eines PKW auf der dortigen Kreisstraße von Augustenhof kommend von der Fahrbahn ab, er blieb nach derzeitigem Stand unverletzt. Das ebenfalls vor Ort im Graben stehende Feuerwehrfahrzeug war an dem Verkehrsunfall nicht beteiligt.

In Kasseedorf prallte ein PKW gegen einen großen Stein, es liefen Betriebsstoffe aus.

In Süsel geriet das Fahrzeug eines Postzustellers gegen einen Stromkasten. Und in Stockelsdorf musste die Polizei ausrücken, weil ein PKW in der Straße An der Ulme im Graben gemeldet wurde.

Am Freitagmorgen wurde die Polizei in Oldenburg/ aufgrund eines gestürzten Mannes am Fuße der Steilküste in Höhe des Begräbniswaldes in Wangels alarmiert. Der schwer verletzte 47 Jahre alte Ostholsteiner stürzte nach bisherigen Erkenntnissen ohne Fremdeinwirkung und musste zur weiteren Behandlung von der Besatzung eines Rettungshubschraubers in ein Krankenhaus gebracht werden.

Im Zusammenhang mit der Wetterlage kam es zu 9 weiteren Polizeieinsätzen, davon 4 in Lübeck und 5 in Ostholstein. In Ostholstein meldeten Anrufer im Bereich Schwienkuhlen, Klenzau, Fehmarn, Schashagen und Bosau Schneeverwehungen. In Altjellingsdorf steckte ein Fahrzeug in Höhe des dortigen Flugplatzes in einer Schneewehe fest. Auf dem Parkplatz Ostseeblick an der BAB1 drohte eine Überdachung aufgrund des Windes abzureißen.

In Lübeck wehten einzelne Weihnachtsbäume auf die Straße, im Bereich des Moislinger Bergs und des Holzwegs stürzte jeweils ein Baum auf die Fahrbahn.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell