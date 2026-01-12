Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck/Buntekuh Diebstahl einer Handtasche - Täter vermutlich noch Kinder

Lübeck (ots)

Am Freitagnachmittag (09.01.2026) wurde nach ersten Erkenntnissen die Mitarbeiterin eines Geschäfts im Einkaufszentrum in der Straße Herrenholz durch zwei Kinder abgelenkt. Ein weiterer Junge soll in der Zeit eine Handtasche aus dem Personalraum gestohlen haben. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen.

Etwa gegen 14.30 Uhr am Freitag (09.01.2026) sollen drei Personen ein Geschäft im Obergeschoss eines Einkaufszentrums in der Straße Herrenholz betreten haben, dabei soll es sich laut der Zeugin um Jungen im Alter zwischen 10 und 12 Jahren gehandelt haben.

Zwei Kinder hätten die Mitarbeiterin abgelenkt, das dritte Kind hätte die Frau nicht sehen können. Dann hätten die Jungen das Gespräch abrupt abgebrochen und zu dritt den Laden in unbekannte Richtung verlassen.

Später wäre der Frau das Fehlen ihrer Handtasche aufgefallen, in der sich eine niedrige dreistellige Summe befunden hätte. Die 32-Jährige gab der Polizei gegenüber an, sie vermute, dass die Kinder dafür verantwortlich wären.

Alle drei Jungen wären dunkel gekleidet gewesen und hätten Winterjacken und Rucksäcke getragen. Die Kinder, die die Frau auf zehn bis zwölf Jahre alt schätzte, hätten Deutsch gesprochen.

Die Polizei ermittelt wegen des Tatverdachts des Diebstahls und sucht nach Hinweisen auf die drei Tatverdächtigen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell