Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Timmendorfer Strand

Verkehrsunfall in Timmendorfer Strand: Unfallbeteiligte stark betrunken

Lübeck (ots)

Ein vorläufiges Ergebnis von 2,7 Promille: Diesen hohen Alkoholwert zeigte das Testgerät den eingesetzten Polizeibeamten bei einem Verkehrsunfall in Timmendorfer Strand am Samstagabend (10.01.2026). Aufgefallen war Zeugen die stark alkoholisierte Frau, weil sie am Timmendorfer Platz mit ihrem Nissan entgegengesetzt der Einbahnstraße fuhr und dort gegen einen geparkten Audi stieß. Am Einsatzort musste sie nicht nur ihren Fahrzeugschlüssel sondern auch gleich ihren Führerschein abgeben.

Gegen 20:25 Uhr befuhr die 28 Jahre alte Ostholsteinerin (Staatsangehörigkeit: Polnisch) mit ihrem Nissan Qashqai den Timmendorfer Platz entgegen gesetzt der dortigen Einbahnstraße in Richtung des Saunarings. Vor dem alten Rathaus stieß sie mit einem am rechten Fahrbahnrand in Richtung Bergstraße abgestellten Audi SQ 5 zusammen. Zeugen beobachteten das Geschehen und informierten die Polizei.

Die alarmierten Polizeibeamten stellten fest, dass die Ostholsteinerin nicht mehr sicher stand und stark nach Alkohol roch. Der anschließend durchgeführte Atemalkoholtest erbrachte Klarheit: Das Testgerät zeigte einen vorläufigen Wert von 2,7 Promille. Im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen stellten die Polizisten den Führerschein und den Fahrzeugschlüssel der Frau sicher und untersagten ihr bis auf Weiteres die Nutzung fahrerlaubnispflichtiger Kraftfahrzeuge.

Ferner stellte sich heraus, dass die Ostholsteinerin bereits um 20:20 Uhr in der Straße Steenkamp ungebremst über die Schneedecke gegen eine Mauer eines dortigen Grundstückes fuhr. Anstelle anzuhalten entfernte sich die Frau mit ihrem Nissan und setzte ihre Fahrt fort.

Die Höhe der entstandenen Schäden an dem Nissan und dem Audi am Timmendorfer Platz sowie an der Grundstücksmauer in der Straße Steenkamp belaufen sich auf über 10.000 Euro.

Gegen die 28-Jährige ermittelt die Polizei in Timmendorfer Strand jetzt wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und des Verdachts der Verkehrsunfallflucht.

