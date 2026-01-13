Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck/Innenstadt Einbruch in Goldschmiede - Polizei sucht nach Hinweisen

Lübeck (ots)

Am Dienstag (13.01.2026) gegen 02.15 Uhr bemerkte ein Anwohner, dass es zu einem Einbruch in eine Goldschmiede in der Glockengießerstraße gekommen war und informierte die Polizei. Zwei Personen hätten sich in Richtung Kanalstraße entfernt. Es wurde Schmuck in bislang noch unbekannter Höhe entwendet. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls und sucht nach Hinweisen.

Ein 37-jähriger Lübecker aus der Glockengießerstraße hätte am Dienstag gegen 02.15 Uhr ein Geräusch bemerkt. Er hätte vom Fenster aus zwei Personen bei der benachbarten Goldschmiede gesehen, die dort eine Scheibe eingeschlagen hätten. Der Zeuge hätte die Personen angeschrien, woraufhin diese zu Fuß in Richtung Kanalstraße geflüchtet wären. Danach hätte der Lübecker die Polizei informiert.

Bei der Tatortaufnahme stellten die Beamten fest, dass ein Schaufenster beschädigt und Schmuck aus der Auslage mitgenommen worden war. Einzelne Schmuckstücke lagen vor dem Geschäft auf dem Gehweg.

Nach ersten Schätzungen dürfte der Wert des entwendeten Schmucks im mittleren fünfstelligen Bereich liegen.

Das Kommissariat 12 der Bezirkskriminalinspektion ermittelt wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls und sucht nach weiteren Zeugen.

Die Tatverdächtigen wurden als komplett dunkel gekleidet und als eher schlank beschrieben.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0451/1310 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell