Diverse Verkehrsunfälle aufgrund von Glätte auf der BAB1, in Lübeck und Ostholstein

Am Montagabend (12.01.2026) haben sich auf der Bundesautobahn 1 zwischen Bad Schwartau und Sereetz zahlreiche Verkehrsunfälle aufgrund von starker Eisglätte auf den Fahrbahnen ereignet. Auch ein Reisebus mit 21 Insassen fuhr aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in eine bereits abgesicherte Unfallstelle. Die Autobahn musste bis in den Abend in beide Richtungen gesperrt werden. Vereinzelt zogen sich Fahrzeuginsassen bei den Unfällen leichte Verletzungen zu, bei den meisten Kollisionen blieb es bei Sachschäden. Nicht nur auf den Autobahnen sondern auch in Lübeck und im Kreis Ostholstein kam es seit Montagnachmittag zu glättebedingten Verkehrsunfällen.

Autobahn BAB1:

Nach Beginn des gefrierenden Regens am Montagnachmittag war die Polizei ab 18.00 Uhr aufgrund zahlreicher Glätteunfälle auf der Autobahn 1 zwischen Bad Schwartau und Sereetz im Einsatz. Hier ereigneten sich in kürzester Zeit zehn Verkehrsunfälle mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Mehrere PKW kamen von der Fahrbahn ab und gerieten in die Mittel- oder Außenschutzplanke, weitere PKW drehten sich auf der Fahrbahn, Sattelauflieger standen quer auf der Autobahn.

Auf der BAB1 in Höhe der Anschlussstelle Sereetz fuhr ein Reisebus mit 21 Passagieren in Fahrtrichtung Hamburg und näherte sich mit circa 80 km/h einer bereits abgesicherten Unfallstelle. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und Glätte kam der Bus nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand und stieß anschließend gegen die Außenschutzplanke und einen weiteren PKW. Zuvor hatten sich in dem Bereich zwei Fahrzeuge aufgrund der Witterungslage auf der Fahrbahn gedreht.

Streufahrzeuge der Straßenmeistereien waren im Dauereinsatz, bis in den späten Abend kümmerten sich Abschleppdienste um den Abtransport der teils nicht mehr fahrbereiten PKW. Auch der Reisebus und Sattelzugmaschinen mussten abgeschleppt werden. Aufgrund der Vielzahl an Verkehrsunfällen, Rettungs- und Abschleppmaßnahmen blieb die BAB 1 in Fahrtrichtung Norden bis 20:15 Uhr gesperrt, in Richtung Süden wurde die Autobahn 1 ab 23.00 Uhr für den Verkehr wieder vollständig freigegeben.

Lübeck:

In Lübeck kam es bis 08.00 Uhr (13.01.2026) zu sechs glättebedingten Verkehrsunfällen. So zog sich am Montagnachmittag ein Radfahrer im Blessensahl nach einem Sturz Verletzungen zu.

Gegen 18:25 Uhr touchierte ein Verkehrsteilnehmer Bei der Lohmühle einen weißen Audi, am späten Abend stieß ein PKW in dem Bereich auf einem Parkplatz eines Baumarktes mit abgestellten Einkaufswagen zusammen.

In der Mecklenburger Landstraße rutschte Dienstag früh gegen 03:50 Uhr ein LKW aufgrund von Straßenglätte gegen ein weiteres Sattelzuggespann. Auch in der Goethestraße und in der Korvettenstraße rutschten ab 06.00 Uhr Fahrzeuge aufgrund von Glätte und nicht angepasster Geschwindigkeit ineinander. Gegen 06:45 Uhr stürzte in Travemünde in der Straße Rose eine Frau auf dem Gehweg.

Ostholstein:

Gefrierender Regen und Straßenglätte sorgte in Ostholstein für acht Verkehrsunfälle. In Süsel touchierte ein Kraftfahrer gegen 03:50 einen Poller, in Timmendorfer Strand geriet kurz darauf auf spiegelglatter Fahrbahn ein LKW ins Rutschen und stieß gegen einen PKW.

In Ahrensbök touchierte um 04:15 Uhr ein Räumfahrzeug ein am Fahrbahnrand geparktes Auto. Gegen 05:30 Uhr rutschte in Neustadt ein PKW gegen eine Steinmauer, ebenfalls in Neustadt zog sich eine Radfahrerin gegen 05:50 Uhr nach einem Sturz Am Markt Verletzungen zu.

Um 07:35 Uhr stürzte in Eutin glättebedingt ein Rollerfahrer, gegen 08.00 Uhr fuhr ein Streufahrzeug in Ratekau gegen einen Zaun.

