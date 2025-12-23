POL-WOB: Polizei führt Verkehrskontrolltag durch
Wolfsburg (ots)
Wolfsburg, Stadtgebiet
22.12.2025, 14:30 Uhr - 22:30 Uhr
Am vergangenen Montag führte die Polizei Wolfsburg an mehreren Standorten im Stadtgebiet stationäre Verkehrskontrollen mit den Schwerpunkten "Geschwindigkeit", "Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit durch berauschende Mittel" sowie "Ablenkung im Straßenverkehr" durch.
Dabei stellten sie diverse Verkehrsordnungswidrigkeiten wie Gurt- oder Handyverstöße fest und leiteten in der Folge mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Darüber hinaus führten die Beamten im Rahmen der Verkehrskontrollen mehrere verkehrserzieherische Gespräche mit den Verkehrsteilnehmenden.
Insgesamt wurden knapp 60 Fahrzeuge kontrolliert.
