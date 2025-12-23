PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Polizei führt Verkehrskontrolltag durch

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Stadtgebiet

22.12.2025, 14:30 Uhr - 22:30 Uhr

Am vergangenen Montag führte die Polizei Wolfsburg an mehreren Standorten im Stadtgebiet stationäre Verkehrskontrollen mit den Schwerpunkten "Geschwindigkeit", "Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit durch berauschende Mittel" sowie "Ablenkung im Straßenverkehr" durch.

Dabei stellten sie diverse Verkehrsordnungswidrigkeiten wie Gurt- oder Handyverstöße fest und leiteten in der Folge mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Darüber hinaus führten die Beamten im Rahmen der Verkehrskontrollen mehrere verkehrserzieherische Gespräche mit den Verkehrsteilnehmenden.

Insgesamt wurden knapp 60 Fahrzeuge kontrolliert.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Sina Matschewski
Telefon: (0)5361 4646 120
E-Mail: sina.matschewski@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg

