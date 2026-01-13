Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Stockelsdorf

Kostenlose Einbruchschutzberatung am 28.01.2026 in Stockelsdorf

Lübeck (ots)

Am Mittwoch (28.01.2026) lädt die Polizeidirektion Lübeck zu einer kostenlosen Einbruchschutzveranstaltung in Stockelsdorf ein. Als Referenten sensibilisieren die Polizeihauptkommissare und ausgebildeten Einbruchschutzberater der Polizeidirektion Lübeck, Frau Heike Schmidt und Herr Dirk Schäfer, die Bürgerinnen und Bürger für Risiken in Zusammenhang mit Einbrüchen und vermitteln praxisnahe und alltagstaugliche Maßnahmen zur Sicherung von Wohnungen und Häusern. Beginn: 15.00 Uhr im Rathaussaal in Stockelsdorf.

Für alle Interessierten öffnen sich die Türen des Rathaussaals in der Ahrensböker Straße 7 in Stockelsdorf ab 14.30 Uhr. Anmeldungen via Telefon unter der Telefonnummer 0451-494036 oder via E-Mail unter seniorenberat@stockelsdorf.de nimmt Jürgen Fischer vom Seniorenbeirat Stockelsdorf entgegen.

Im Rahmen des Vortrages zeigen die Einbruchschutzberater unter anderem bekannte Schwachstellen von Türen und Fenstern auf und erläutern typische Vorgehensweisen von Einbrechern. Ferner informieren sie über wirksame mechanische und technische Sicherungsmöglichkeiten und geben zudem Hinweise zum richtigen Verhalten vor, während und nach einem Einbruch.

Auch mit einfachen Maßnahmen kann man sein Zuhause besser schützen. Viele Einbrecher scheitern an gut gesicherten Fenstern und Türen. Die Einbruchschutzberater erklären, warum mechanische Sicherungen besonders effektiv sind und welche große Rolle die Aufmerksamkeit in der Nachbarschaft sowie umsichtiges Verhalten im Alltag spielen.

Die Veranstaltung soll dazu beitragen, insbesondere das Sicherheitsgefühl von Seniorinnen und Senioren zu stärken. Es besteht jederzeit Gelegenheit, Zwischenfragen zu stellen.

Im Anschluss an den Vortrag stehen die Präventionsbeamten für individuelle Anfragen und zu Terminabsprachen für objektive, neutrale und kostenfreie Vor-Ort-Beratungen bei Ihnen zu Hause zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell