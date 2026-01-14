PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck/St. Jürgen Golf gegen Baum geprallt - Fahrzeuginsassen flüchteten zu Fuß

Lübeck (ots)

Dienstagabend (13.01.2026) meldete ein Anwohner einen Unfall im Hochschulstadtteil. Der Fahrer und Beifahren verließen noch vor dem Eintreffen der Polizei und Rettungskräfte den Ereignisort. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und sucht nach Hinweisen.

Ein Anwohner informierte Dienstagabend die Polizei nachdem er zuvor einen lauten Knall vernommen hätte. Der 31-Jährige hätte vom Balkon aus auf dem Radweg der Carl-Gauß-Straße einen dunklen Golf gesehen, der gegen einen Baum geprallt war. Er hätte zwei Personen angesprochen, die ausgestiegen wäre. Sie hätten keine Hilfe haben wollen und wären in Richtung Maria-Agnesi-Straße gegangen.

Der Zeuge beschrieb die beiden Männer als etwa 1,70 bis 1,80 m groß und von südländischem Erscheinungsbild. Sie wären schätzungsweise etwa Mitte 20 gewesen. Beide hätten dunkle Hosen getragen sowie eine dunkle und eine weiße Jacke. Einer der Männer hätte einen Bart gehabt.

Trotz Absuche in den umliegenden Straßen konnten die Polizeibeamten den mutmaßliche Unfallverursacher und der Beifahrer nicht antreffen. Der Volkswagen wurde durch den Zusammenprall mit einem Baum und einem Steinpfeiler beschädigt und war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Insgesamt wird derzeitig von einer Schadenshöhe von 25.000 Euro ausgegangen.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und nimmt Hinweise unter der 0451/1310 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Pressestelle
Svenja Pries
Telefon: 49 (0) 451/131-2004
Fax: + 49 (0) 431/988-6-342901
E-Mail: Pressestelle.Luebeck.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

