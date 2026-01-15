POL-HL: OH-Heiligenhafen / Fahrraddieb in Heiligenhafen gestellt - Polizei sucht Inhaber eines Akkuschrauber-Sets

PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Lübeck

Fahrraddieb in Heiligenhafen gestellt - Polizei sucht Inhaber eines Akkuschrauber-Sets

Lübeck (ots)

Nach einem Fahrraddiebstahl am Montagabend (12.01.2026) in Heiligenhafen haben ein Anwohner und die Radbesitzerin einen 14 Jahre alten tatverdächtigen Jungen der Polizei übergeben können. Der Jugendliche steht im Verdacht, ein Fahrrad aus einem Mehrfamilienhaus entwendet zu haben. Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei in Heiligenhafen auch den Besitzer eines Akkuschrauber-Sets, welches der Junge mit sich führte.

Gegen 18:30 Uhr stellte eine Bewohnerin in der Königsberger Straße den Diebstahl ihres Mountainbikes aus dem Keller des dortigen Mehrfamilienhauses fest. Kurz darauf erkannte sie vor dem Haus einen wie sich später herausstellte 14 Jahre alten Jungen (Staatsangehörigkeit: Ukrainisch), der mit ihrem Mountainbike angeradelt kam. Ein Anwohner erkannte die Situation, hielt den Jungen an und informierte die Polizei.

Noch vor Ort konnte das entwendete Mountainbike an die Besitzerin wieder ausgehändigt werden. Die alarmierten Polizeibeamten fanden im Rahmen der Durchsuchung des 14-Jährigen zudem ein original verpacktes Akkuschrauber-Set. Es besteht der Verdacht, dass das Set ebenfalls entwendet wurde.

Gegen den Jugendlichen leiteten die Polizisten aus Heiligenhafen Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls und des Verdachts der Unterschlagung ein. Die Beamten bitten um Hinweise, wer ein originalverpacktes Akkuschrauber-Set des Herstellers Einhell vermisst. Erkenntnisse hierzu nimmt die Polizei in Heiligenhafen unter der Telefonnummer 04362- 50370 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Stabsstelle / Öffentlichkeitsarbeit
Ulli Fritz Gerlach - Pressesprecher -
Telefon: 0451 / 131-2006
Fax: 0451 / 131 - 2019
E-Mail: Pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

