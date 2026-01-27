Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: 19-Jähriger nach Verfolgungsfahrt festgenommen

Bild-Infos

Download

Rüthen (ots)

Ein 19-jähriger Autofahrer flüchtete am Montagabend (26. Januar) vor einer Kontrolle auf der A44. Seine Flucht endete mit einem Verkehrsunfall in Rüthen-Hemmern und seiner anschließenden Festnahme.

Zollbeamte wollten gegen 20:45 Uhr einen Skoda Octavia mit polnischem Kennzeichen auf dem A44-Parkplatz "Lohner Klei" anhalten und kontrollieren. Der Fahrer, ein 19-jähriger Rumäne ohne festen Wohnsitz in Deutschland, folgte dem Einsatzfahrzeug zunächst in Richtung Parkplatz, beschleunigte das Auto dann aber wieder und flüchtete zurück auf die Autobahn. Die Zollbeamten nahmen die Verfolgung auf und alarmierten parallel die Polizei.

An der Anschlussstelle Erwitte/Anröchte verließ der Skoda die Autobahn und fuhr auf die B55 in Richtung Warstein, wo er verbotswidrig ein anderes Auto überholte. Die weitere Flucht führte mit hohen Geschwindigkeiten über die B516 auf die Scheringer Straße, wo der Skoda mit einer Leitplanke kollidierte. Der Fahrer setzte seine Fahrt durch Rüthen fort und verursachte auf der Lindenstraße einen weiteren Verkehrsunfall. Das Auto rutschte kurz vor dem Ortseingang von Hemmern von der schneebedeckten Fahrbahn in den Straßengraben, woraufhin der 19-Jährige ausstieg und zu Fuß weglief.

Die Zollbeamten und zwischenzeitlich eingetroffene Polizisten verfolgten seine Spuren im Schnee und fanden den Flüchtigen in der Nähe der Unfallstelle auf dem Dach eines Gartenhäuschens. Der 19-Jährige wurde daraufhin festgenommen und zur Polizeiwache in Lippstadt gebracht. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell