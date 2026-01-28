PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Mitarbeiterinnen sorgen für Festnahme von Parfümdieb

Lippstadt (ots)

Aufmerksame Mitarbeiterinnen haben die Polizei am Dienstagnachmittag (27. Januar) in Lippstadt auf die Spur eines mutmaßlichen Parfümdiebs gebracht. Die Frauen erkannten gegen 13.40 Uhr in einer Parfümerie in der Lange Straße einen jungen Mann wieder, der dort am 14. und 16. Januar jeweils ein Parfüm gestohlen hatte. Daraufhin riefen sie die Polizei.

Diesmal verließ der bis dahin unbekannte Mann das Geschäft, ohne etwas zu entwenden. Die alarmierten Beamten leiteten unmittelbar eine Fahndung nach dem Verdächtigen ein. Mit Erfolg: Am Bahnhof entdeckten sie den Mann, einen 16-Jährigen mit eritreisch-sudanischer Staatsbürgerschaft aus Warburg, der daraufhin zu Fuß flüchtete. In einem Bekleidungsgeschäft in der Straße "Südertor" gelang es den Beamten, den Flüchtigen vorläufig festzunehmen.

Der 16-Jährige wurde schließlich zur Polizeiwache in Lippstadt gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

