Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ladendiebe im Rahmen von Schwerpunkteinsatz erwischt

Soest (ots)

Einsatzkräfte der Polizeiwache Soest führten am Mittwoch (28. Januar) einen Schwerpunkteinsatz durch. Uniformierte und zivile Beamte waren in der Innenstadt und insbesondere rund um den Bahnhof unterwegs. Insgesamt kontrollierten sie 26 Personen.

Dabei gingen ihnen zwei mutmaßliche Ladendiebe ins Netz. Zivile Kräfte hatten die beiden gegen 14:15 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft im City-Center beobachtet. Als die Männer die Beamten bemerkten, verließen sie den Laden in Richtung des Parkplatzes. Dort kontrollierten die uniformierten Kräfte die beiden 22-jährigen Zwillingsbrüder aus Delbrück.

In Koffern, die die beiden libanesischen Staatsbürger mit sich führten, fanden die Beamten diverses mutmaßliches Diebesgut, das zum Teil aus dem Bekleidungsgeschäft im City-Center stammte. Zudem trug einer der beiden ein neues Paar Schuhe, das mutmaßlich ebenfalls dort gestohlen wurde. Der Ladendetektiv fand im Geschäft gebrauchte Schuhe, die der 22-Jährige offenbar zuvor getragen hatte. Woher das weitere Diebesgut stammt, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Brüder wurden vor Ort verlassen und erhielten einen Platzverweis.

Darüber hinaus sprachen die Beamten zwei weitere Platzverweise aus und fertigten zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz und eines Verstoßes gegen das Tabaksteuergesetz. Die Polizei wird auch in Zukunft solche Einsätze durchführen, um Kriminalität zu bekämpfen und die Sicherheit im Kreis Soest zu erhöhen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell