Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Lippetal (ots)

Am Donnerstag, den 29. Januar 2026, kam es in der Zeit zwischen 13:05 Uhr und 19:10 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße "Dorfheide" in Lippetal.

Der oder die bislang unbekannten Täter gelangten über die Terrassentür in das Wohnhaus. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Räume und entwendeten Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro sowie Goldschmuck.

Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Die Polizei bittet daher Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich bei der Polizei in Soest unter der Telefonnummer 02921 91000 zu melden oder sich an die nächste Polizeidienststelle zu wenden.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

