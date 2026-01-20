Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Nach bewaffnetem Raubüberfall in Nalbach aus dem Jahr 2023

Öffentlichkeitsfahndung der Polizei in der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst"

Saarbrücken/Nalbach (ots)

Bereits am Mittwoch, den 21. Juni 2023 ereignete sich in Nalbach ein bewaffneter Raubüberfall, bei dem mehrere, als Polizisten verkleidete Täter eine Familie in deren Wohnhaus brutal überfallen haben. Die Landespolizeidirektion ist hierbei auf die Mithilfe aus der Bevölkerung angewiesen und fahndet nun öffentlich in der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" nach den Tatverdächtigen.

Bei dem Raubüberfall auf eine Nalbacher Familie trugen die Täter uniformähnliche Kleidung mit der Aufschrift Polizei. Zudem waren die Unbekannten bewaffnet und drangen in das Wohnhaus der Familie ein. Ein Nachbar wurde auf die Tat aufmerksam und die Täter flohen in einem blauen Ford Fiesta vom Tatort. Am Fahrzeug waren die französischen Kennzeichen EV-144-QQ angebracht, welche jedoch nicht auf das Fahrzeug verausgabt waren.

Durch umfangreiche Ermittlungen konnte der 40-jährige gebürtige Albaner Shkelzen Guri als einer der Beschuldigten ermittelt werden. Die Fahndung nach diesem blieb indes bislang erfolglos. Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken hat für Hinweise, die zur Identifizierung und Ergreifung des Beschuldigten Shkelzen Guri führen, eine Belohnung von 2.000 Euro ausgelobt. Ebenso wird für Hinweise, die zur Identifizierung und Ergreifung der Mittäter führen, eine Belohnung in Höhe von 2.000 Euro ausgesetzt. Seitens der Familie wurde eine Belohnung von 10.000 Euro zur Aufklärung der Tat und Festnahme der Täter zur Verfügung gestellt.

Der Fall wird am Mittwoch, den 21.01.2026 um 20:15 Uhr im ZDF in der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" in Form eines Studiofalls präsentiert.

Für die polizeilichen Ermittlungen sind insbesondere folgende Fragen relevant:

- Wer kennt die Täter oder kann weitere Angaben zu ihnen machen? - Wer hat vor oder nach der Tat den beschriebenen Ford Fiesta im Saarland und insbesondere im Umfeld der Örtlichkeiten Saarwellinger Straße 44 in 66809 Nalbach und der Johannesstraße in 66763 Dillingen gesehen? - Wer hat die Täter im Umfeld der beiden Örtlichkeiten gesehen? - Wer kann Angaben zum derzeitigen Aufenthaltsort des namentlich bekannten Beschuldigten Shkelzen Guri machen?

Die Polizei Saarland bittet die Bevölkerung um Hinweise, die zur Aufklärung der Tat und zur Identifizierung der Täter führen. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst in Saarbrücken unter der Tel.: 0681/962-2133 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Für die Hinweisübermittlung kann auch die Onlinewache unter www.onlinewache.saarland.de genutzt werden.

