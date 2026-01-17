Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Nach der Drittliga-Begegnung 1. FC Saarbrücken gegen FC Energie Cottbus sowie einer Versammlung mit Aufzug in Saarbrücken

Polizei zieht Bilanz

Saarbrücken (ots)

Am heutigen Samstag (17.01.2026) war die Polizei Saarland gleich bei zwei größeren Einsatzlagen in Saarbrücken gefordert. Im Saarbrücker Ludwigsparkstadion fand die Begegnung der 3. Liga zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem FC Energie Cottbus vor über 12.000 Zuschauern statt. Außerdem war parallel eine Versammlung mit Aufzug durch die Saarbrücker Innenstadt angemeldet, an der ca. 800 Personen teilnahmen. Zur Einsatzbewältigung erhielt die Polizei Saarland Unterstützung von Einsatzkräften aus anderen Bundesländern.

Die Anreise zum Fußballspiel verlief aus polizeilicher Sicht ohne größere Störungen. Auch die polizeiliche Begleitung eines Teils der Gästefans vom Bahnhof zum Stadion erfolgte ohne besondere Vorkommnisse.

Zu Beginn des Spiels zündeten Fans im Heimbereich pyrotechnische Gegenstände. Aus polizeilicher Sicht gab es ansonsten während des Spiels keine weiteren relevanten Feststellungen.

Nach dem Spiel kam es bei der Abreise mehrfach zu Provokationen zwischen den beiden Fanlagern, so dass Identitätsfeststellungen durchgeführt und Platzverweise erteilt wurden. Im Rahmen von körperlichen Auseinandersetzungen leitete die Polizei auch entsprechende Strafverfahren, u.a. wegen Raub von Fanutensilien, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ein. Bei der Widerstandshandlung wurden zwei Einsatzkräfte der Polizei verletzt. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern noch an. Nach der Abreise der Fußballfans wurden die Sperrmaßnahmen der Camphauser Straße gegen 17:00 Uhr wieder aufgehoben.

Die Versammlung des Kurdischen Gesellschaftszentrums (KGZ) unter dem Motto: "Angriffe der neuen Machthaber in Syrien und ihrer dschihadistischen Banden auf die kurdische Selbstverwaltung in Nordsyrien, Rojava" zählte in der Spitze bis zu 800 Teilnehmende. Der Aufzug durch die Saarbrücker Innenstadt sowie Auftakt- und Abschlusskundgebung verliefen friedlich. Temporär kam es während des Aufzugs zu Sperrmaßnahmen im Innenstadtbereich.

Herr Innenminister Reinhold Jost: "Ich bedanke mich recht herzlich bei den Kolleginnen und Kollegen der Saarländischen Polizei sowie den Unterstützungskräften aus den anderen Bundesländern für Ihren engagierten und motivierten Einsatz."

Original-Content von: Landespolizeidirektion Saarland, übermittelt durch news aktuell