Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Nach Verdacht der schweren Brandstiftung in Neunkirchen

Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Saarbrücken/Neunkirchen (ots)

Im Zeitraum vom 02.01.2026 bis zum 11.01.2026 verzeichnete die Polizeiinspektion Neunkirchen insgesamt drei Brandlegungen in der Neunkircher Innenstadt, davon zweimal im Eingangsbereich der Christuskirche am Unteren Markt, bei der jeweils Wurfbrandsätze mit flüssigem Brandbeschleuniger verwendet wurden. Am heutigen Tag (14.01.2026) konnte ein 45-jähriger Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden.

Nach umfangreichen und eng abgestimmten Ermittlungsmaßnahmen der Polizeiinspektion Neunkirchen sowie der Fachdienststelle für Branddelikte beim Landeskriminalamt, konnte der 45-Jährige als Beschuldigter ermittelt werden. Im Rahmen von Durchsuchungsmaßnahmen am heutigen Tag stellten die Ermittler umfangreiche Beweismittel sicher und nahmen den 45-Jährigen wegen des Verdachts der (zum Teil versuchten) schweren Brandstiftung in drei Fällen vorläufig fest. Er wird dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt, der über die Anordnung von Untersuchungshaft entscheidet.

Herr Innenminister Reinhold Jost lobte in diesem Zusammenhang die gute und professionelle Arbeit der Landespolizeidirektion: "Durch eine enge Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Dienststellen, konnte zügig ein Tatverdächtiger ermittelt und vorläufig festgenommen werden. Ich bedanke mich ausdrücklich bei den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten für ihren motivierten und engagierten Einsatz."

Rückfragen zu dem laufenden Ermittlungsverfahren - insbesondere zum Ergebnis der Vorführung - sind an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Saarbrücken zu richten.

Original-Content von: Landespolizeidirektion Saarland, übermittelt durch news aktuell