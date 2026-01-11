PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeidirektion Saarland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Unwetterwarnung wegen Glatteis im Saarland
Polizei gibt wichtige Verhaltenshinweise

Saarbrücken (ots)

Der Deutsche Wetterdienst hat für den morgigen Tag (12. Januar 2026) zwischen 00:00 Uhr und 10:00 Uhr eine Unwetterwarnung wegen hoher Glättegefahr durch plötzlich gefrierenden Regen herausgegeben. In diesem Zusammenhang gibt die Polizei wichtige Verhaltenshinweise für die Bürgerinnen und Bürger.

In der zweiten Nachthälfte zieht von Westen Niederschlag auf. Nach einer kurzen Schneephase geht dieser in Regen über, der auf kalten Fahrbahnen, Gehsteigen und sonstigen Oberflächen gefriert. Es besteht akute Gefahr durch Glatteis. Auf allen Verkehrswegen ist mit erheblichen Beeinträchtigungen, Rutschgefahr und erhöhter Unfallwahrscheinlichkeit zu rechnen. Erst im Laufe des Vormittags bringt eine Milderung von Südwesten her eine Entspannung der Lage.

Die Landespolizeidirektion empfiehlt:

Im Straßenverkehr

   - Fahrten in den frühen Morgenstunden möglichst vermeiden oder 
     aufschieben.
   - Wintertaugliche Bereifung verwenden und auf ausreichende 
     Profiltiefe achten.
   - Geschwindigkeit reduzieren, große Abstände einhalten und abrupte
     Lenk- und Bremsmanöver vermeiden.
   - Besonders vorsichtig auf Brücken, Überführungen, schattigen 
     Strecken und Nebenstraßen fahren.
   - Mit plötzlicher Eisbildung auch bei scheinbar nasser Fahrbahn 
     rechnen.

Für Fußgängerinnen und Fußgänger

   - Besondere Vorsicht in den frühen Morgenstunden.
   - Rutschfeste Schuhe tragen.
   - Besonders auf Stiegen, Gehsteige, Parkplätze und Hauseingänge 
     achten.

Für Haus- und Grundstückseigentümer

   - Gehsteige und Zugänge rechtzeitig räumen und streuen, um Unfälle
     zu vermeiden.

Allgemein

   - Aktuelle Verkehrs- und Wetterinformationen verfolgen.
   - Bei Unfällen oder Gefährdungen umgehend den Notruf verständigen.

Die Landespolizeidirektion bittet die Bevölkerung um erhöhte Aufmerksamkeit und umsichtiges Verhalten, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Landespolizeidirektion Saarland
Jens Dewes
Mainzer Straße 134-136
66121 Saarbrücken
Telefon: 0681/ 962-8014
E-Mail: lpd-presse@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Landespolizeidirektion Saarland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeidirektion Saarland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeidirektion Saarland
Weitere Meldungen: Landespolizeidirektion Saarland
Alle Meldungen Alle
  • 09.01.2026 – 14:47

    POL-SL: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

    Saarbrücken (ots) - Der am 09. Januar 2026 veröffentlichte Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung in einer Saarbrücker Gaststätte wird hiermit zurückgenommen. Die Person konnte ermittelt werden. Es wird gleichzeitig um Löschung aller personenbezogener Daten zu der Person gebeten. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Landespolizeidirektion Saarland Marc Fischer Mainzer Straße 134-136 66121 ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 12:35

    POL-SL: Nach Brand eines Mehrparteienanwesens in Homburg / Polizei sucht Zeugen

    Homburg (ots) - Am vergangenen Mittwoch (07.01.2025) brannte in Homburg in der Berliner Straße gegen 22:30 Uhr ein Mehrparteienhaus im Bereich des Kellergeschosses. Hierbei retteten die Einsatzkräfte der Feuerwehr mehrere Personen über Dreh- und Steckleitern. An dem Gebäude entstand hoher Sachschaden. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar und einsturzgefährdet. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren