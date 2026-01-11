Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Unwetterwarnung wegen Glatteis im Saarland

Polizei gibt wichtige Verhaltenshinweise

Saarbrücken (ots)

Der Deutsche Wetterdienst hat für den morgigen Tag (12. Januar 2026) zwischen 00:00 Uhr und 10:00 Uhr eine Unwetterwarnung wegen hoher Glättegefahr durch plötzlich gefrierenden Regen herausgegeben. In diesem Zusammenhang gibt die Polizei wichtige Verhaltenshinweise für die Bürgerinnen und Bürger.

In der zweiten Nachthälfte zieht von Westen Niederschlag auf. Nach einer kurzen Schneephase geht dieser in Regen über, der auf kalten Fahrbahnen, Gehsteigen und sonstigen Oberflächen gefriert. Es besteht akute Gefahr durch Glatteis. Auf allen Verkehrswegen ist mit erheblichen Beeinträchtigungen, Rutschgefahr und erhöhter Unfallwahrscheinlichkeit zu rechnen. Erst im Laufe des Vormittags bringt eine Milderung von Südwesten her eine Entspannung der Lage.

Die Landespolizeidirektion empfiehlt:

Im Straßenverkehr

- Fahrten in den frühen Morgenstunden möglichst vermeiden oder aufschieben. - Wintertaugliche Bereifung verwenden und auf ausreichende Profiltiefe achten. - Geschwindigkeit reduzieren, große Abstände einhalten und abrupte Lenk- und Bremsmanöver vermeiden. - Besonders vorsichtig auf Brücken, Überführungen, schattigen Strecken und Nebenstraßen fahren. - Mit plötzlicher Eisbildung auch bei scheinbar nasser Fahrbahn rechnen.

Für Fußgängerinnen und Fußgänger

- Besondere Vorsicht in den frühen Morgenstunden. - Rutschfeste Schuhe tragen. - Besonders auf Stiegen, Gehsteige, Parkplätze und Hauseingänge achten.

Für Haus- und Grundstückseigentümer

- Gehsteige und Zugänge rechtzeitig räumen und streuen, um Unfälle zu vermeiden.

Allgemein

- Aktuelle Verkehrs- und Wetterinformationen verfolgen. - Bei Unfällen oder Gefährdungen umgehend den Notruf verständigen.

Die Landespolizeidirektion bittet die Bevölkerung um erhöhte Aufmerksamkeit und umsichtiges Verhalten, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden.

Original-Content von: Landespolizeidirektion Saarland, übermittelt durch news aktuell