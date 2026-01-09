Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Nach gefährlicher Körperverletzung in Saarbrücker Gaststätte

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Saarbrücken (ots)

In der Nacht von Samstag, dem 26. April 2025, kam es in einer Gaststätte in Saarbrücken zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach einer verbalen Auseinandersetzung warf ein bislang unbekannter Mann ein Cocktailglas nach einer Frau und traf sie an der linken Seite ihres Kopfes. Das Glas zerbrach in der Folge, wodurch sie zwei Schnittverletzungen am Kopf davon trug.

Der Unbekannte war zusammen mit drei weiteren Männern und einer Frau unterwegs. Eine Überwachungskamera in der Gaststätte konnte den Mann kurz vor der Tat beim Betreten des Lokals aufnehmen.

Täterbeschreibung:

- Männlich, ca. 25-30 Jahre alt - Ca. 180 cm groß - Dunkle, kurze Haare

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zur Identität der unbekannten Person machen können, sich unter der 0681/962-2133 mit dem Kriminaldauerdienst oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. Für Hinweise kann auch die Onlinewache der Landespolizeidirektion genutzt werden (www.onlinewache.saarland.de)

Original-Content von: Landespolizeidirektion Saarland, übermittelt durch news aktuell