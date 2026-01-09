Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Nach Brand eines Mehrparteienanwesens in Homburg

Polizei sucht Zeugen

Homburg (ots)

Am vergangenen Mittwoch (07.01.2025) brannte in Homburg in der Berliner Straße gegen 22:30 Uhr ein Mehrparteienhaus im Bereich des Kellergeschosses. Hierbei retteten die Einsatzkräfte der Feuerwehr mehrere Personen über Dreh- und Steckleitern. An dem Gebäude entstand hoher Sachschaden. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar und einsturzgefährdet. Die Bewohner wurden durch die Stadt Homburg in Alternativunterkünften untergebracht. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen derzeit durch die Fachdienststelle für Branddelikte beim Landeskriminalamt. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach einer männlichen Person mit dunkler Kleidung, welche mit einem Fahrrad im Bereich des Anwesens unterwegs war und den Brand entdeckte. Der Unbekannte warnte nach Entdeckung des Brandes auch unmittelbar mehrere Hausbewohner.

Zeugen, welche sachdienliche Angaben zu der Person oder dem Brandgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst in Saarbrücken (Tel.: 0681/962-2133) oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. Für Hinweise kann auch die Onlinewache der Landespolizeidirektion (www.onlinewache.saarland.de) genutzt werden.

Original-Content von: Landespolizeidirektion Saarland, übermittelt durch news aktuell