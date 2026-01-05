Landespolizeidirektion Saarland
POL-SL: Geschwindigkeitskontrollen im Saarland
Ankündigung der Kontrollörtlichkeiten und -zeiten 3. KW 2026
Saarbrücken (ots)
In der Zeit von Montag, 12.01.2026, bis Sonntag, 18.01.2026, werden durch die saarländische Polizei an nachfolgend aufgeführten Örtlichkeiten Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt:
Montag, 12.01.2026
- B 269 zwischen Saarlouis und Lebach - BAB 1 zwischen AS Eppelborn und AS Riegelsberg - BAB 620 zwischen AD Saarbrücken und AD Saarlouis
Dienstag, 13.01.2026
- Homburg - B 51 zwischen Völklingen und Saarlouis - BAB 8 zwischen AS Heusweiler und AK Neunkirchen
Mittwoch, 14.01.2026
- St. Wendel - B 406 zwischen Nennig und Oberleuken - BAB 62 zwischen AD Nonnweiler und Landesgrenze Rheinland - Pfalz - BAB 620 zwischen AD Saarlouis und AD Saarbrücken
Donnerstag, 15.01.2026
- Saarlouis - B 41 zwischen Wolfersweiler und Oberlinxweiler - BAB 1 zwischen AK Saarbrücken und AS Eppelborn - BAB 8 zwischen Landesgrenze Luxemburg und AS Merzig
Freitag, 16.01.2026
- Saarbrücken - L 126 zwischen Quierschied und St.Ingbert - BAB 623 zw AS Saarbrücken-Ludwigsberg und AD Friedrichsthal
Samstag, 17.01.2026
- Wadern
Sonntag, 18.01.2026
- Warndt
Hinweis:
Bei den angekündigten Messstellen handelt es sich um Unfallörtlichkeiten, die nach Unfallhäufung, Unfallfolgen und Unfallursachen ausgewählt wurden.
Über die angekündigten Kontrollen hinaus sind weitere Geschwindigkeitskontrollen möglich. Aus einsatztechnischen Gründen können auch angekündigte Kontrollen entfallen.
Weitere Infos der Polizei im Internet unter: www.polizei.saarland.de
