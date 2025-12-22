PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Pkw-Fahrer flüchtet bei Verkehrskontrolle - Festnahme

Krefeld (ots)

Am Freitag (19. Dezember 2025) um 15:45 Uhr beobachtete ein Streifenteam der Polizei Krefeld einen Fahrzeugführer, der mit seinem VW auf der St.-Anton Straße unterwegs war und verbotswidrig nach links in die Kornstraße einbog. In Höhe der Dionysiusstraße konnten die Beamten ihn anhalten und ihn auf den Verstoß ansprechen. Der Pkw-Fahrer flüchtete daraufhin mit erhöhter Geschwindigkeit über die Blumenstraße und fuhr über mehrere rote Ampeln. Auf der Martinstraße kollidierte er mit einem parkenden Auto, beschädigte einen Seitenspiegel eines weiteren Pkw und fuhr gegen einen Mast. Der 38-Jährige setzte seine Flucht zu Fuß fort und konnte von einem Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Auf der Polizeiwache wurde ihm dann eine Blutprobe entnommen. Eine Überprüfung ergab, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und er zudem noch mit falschen Kennzeichen unterwegs war. Da gegen ihn noch zwei Haftbefehle vorlagen, wurde er festgenommen. (222)

  • 22.12.2025 – 11:15

    POL-KR: Seniorin auf der Bismarckstraße beraubt: Zeugen gesucht

    Krefeld (ots) - Eine 83-Jährige Krefelderin ist am Samstag (20. Dezember 2025) auf der Bismarckstraße beraubt worden. Gegen 18:00 Uhr sei eine männliche Person von hinten an die Frau herangetreten, habe ihr die Handtasche aus der Hand entrissen und die Seniorin und ihren 90-jährigen Ehemann zu Boden gestoßen. Das Ehepaar blieb unverletzt. Nach der Tat hatte der ...

  • 18.12.2025 – 14:11

    POL-KR: Einbrüche: Vorsicht an den Weihnachtstagen

    Krefeld (ots) - Zwischen Dienstag (16. Dezember 2025) und Donnerstag wurden bei der Polizei acht Wohnungseinbrüche angezeigt. Bei dreien davon blieb es beim Versuch. Von den acht Einbrüchen waren Wohnungen in Cracau, Oppum, Bockum, Fischeln, Uerdingen, Stadtmitte und Verberg betroffen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden aus einer Wohnung ein vierstelliger und aus einer anderen ein zweistelliger Geldbetrag gestohlen. ...

  • 18.12.2025 – 14:01

    POL-KR: Unbekannte werfen Eier von Brücke - Zeugen gesucht

    Krefeld (ots) - Am Dienstag (16. Dezember 2025) haben Unbekannte Eier von einer Brücke geworfen. Daraufhin gab es einen Verkehrsunfall, wobei zwei Autos beschädigt wurden. Gegen 16:05 Uhr war ein 36-jähriger Krefelder mit seiner Mercedes C-Klasse auf dem Charlottering in Richtung Innenstadt unterwegs. Auf Höhe der Fußgängerbrücke bemerkte er mehrere Jugendliche. Eine Person in dunkler Kleidung habe dann plötzlich ...

