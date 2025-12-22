Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Pkw-Fahrer flüchtet bei Verkehrskontrolle - Festnahme

Krefeld (ots)

Am Freitag (19. Dezember 2025) um 15:45 Uhr beobachtete ein Streifenteam der Polizei Krefeld einen Fahrzeugführer, der mit seinem VW auf der St.-Anton Straße unterwegs war und verbotswidrig nach links in die Kornstraße einbog. In Höhe der Dionysiusstraße konnten die Beamten ihn anhalten und ihn auf den Verstoß ansprechen. Der Pkw-Fahrer flüchtete daraufhin mit erhöhter Geschwindigkeit über die Blumenstraße und fuhr über mehrere rote Ampeln. Auf der Martinstraße kollidierte er mit einem parkenden Auto, beschädigte einen Seitenspiegel eines weiteren Pkw und fuhr gegen einen Mast. Der 38-Jährige setzte seine Flucht zu Fuß fort und konnte von einem Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Auf der Polizeiwache wurde ihm dann eine Blutprobe entnommen. Eine Überprüfung ergab, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und er zudem noch mit falschen Kennzeichen unterwegs war. Da gegen ihn noch zwei Haftbefehle vorlagen, wurde er festgenommen. (222)

