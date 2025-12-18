Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Unbekannte werfen Eier von Brücke - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Dienstag (16. Dezember 2025) haben Unbekannte Eier von einer Brücke geworfen. Daraufhin gab es einen Verkehrsunfall, wobei zwei Autos beschädigt wurden. Gegen 16:05 Uhr war ein 36-jähriger Krefelder mit seiner Mercedes C-Klasse auf dem Charlottering in Richtung Innenstadt unterwegs. Auf Höhe der Fußgängerbrücke bemerkte er mehrere Jugendliche. Eine Person in dunkler Kleidung habe dann plötzlich Eier auf die darunter fahrenden Fahrzeuge geworfen. Ein Ei fiel auf die Windschutzscheibe des Krefelders, woraufhin er stark abbremste. Daraufhin fuhr ihm ein 39-Jähriger VW-Passat-Fahrer aus Münster auf. Beide Personen wurden nicht verletzt. Wir suchen allerdings Zeugen. Die fünf bis sechs Unbekannten auf der Fußgängerbrücke werden als 15-16-Jährige beschrieben, die dunkel gekleidet waren. Der "Eier-Werfer" habe eine Cappy getragen.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell