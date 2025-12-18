Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Zwei Raubüberfälle in der Innenstadt - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Nach zwei Raubüberfällen im Bereich der Innenstadt sucht die Polizei Krefeld nun Zeugen und gibt entsprechende Verhaltenshinweise.

Am Mittwoch (17. Dezember 2025) wurde ein 41-jähriger Krefelder gegen 06:00 Uhr auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofes von zwei Unbekannten angesprochen. Die Männer verlangten sein Handy sowie Bargeld. Nachdem der 41-Jährige beides nicht aushändigen wollte, schlugen die Unbekannten auf ihn ein. Danach flüchteten sie mit seinem Handy. Der erste Unbekannte wird auf 180-190 cm groß geschätzt. Er hatte laut Aussage ein osteuropäisches Erscheinungsbild und wird auf etwa 35 Jahre geschätzt. Er hatte rötliches Haar und trug eine schwarze Jacke mit einer schwarzen Bauchtasche. Der zweite Mann wird ebenfalls auf etwa 35 Jahre geschätzt, hat dunkle Haare und trug schwarze Kleidung.

In einem weiteren Fall wurde am Mittwoch (17. Dezember 2025) ein 15-jähriger Krefelder gegen 19:35 Uhr in der Nähe der Petersstraße von einem Unbekannten angesprochen. Dieser schlug dem jungen Mann mit der Faust ins Gesicht und forderte ihn auf, sein Portemonnaie herauszugeben. Mit etwas Bargeld konnte er dann in unbekannte Richtung flüchten. Der Unbekannte war laut Zeugenaussage dunkelhäutig mit schlanker Statur. Er wird auf 170-185 cm geschätzt und trug dunkle Kleidung sowie dunkle Nike-Schuhe. Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.

Die Berater der Polizei geben regelmäßig Hinweise, wie sich Zeugen oder Opfer von Gewaltübergriffen im öffentlichen Raum verhalten sollten. So soll beispielsweise verbale Provokation und körperliche Konfrontation vermieden werden. Außerdem können unbeteiligte Personen im Umfeld des Übergriffs direkt angesprochen und um Hilfe gebeten werden. Zudem sollte immer direkt die Polizei über 110 kontaktiert werden. Das LKA hat diverse Tipps unter folgendem Link zusammengefasst: https://krefeld.polizei.nrw/artikel/gewalt-im-oeffentlichen-raum (218)

