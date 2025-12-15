PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Mädchen nach Verkehrsunfall zwischen Fahrrad und Pkw gesucht

Krefeld (ots)

Am Freitag (12. Dezember 2025) stürzte ein Kind auf der Uerdinger Straße vom Fahrrad, als es mit einem Auto zusammenstieß. Die 79-jährige Fahrerin hatte bereits in Höhe der Einfahrt einer Drogerie angehalten, als gegen 17 Uhr ein Mädchen gegen die Seite ihres Fahrzeugs fuhr. Als die Krefelderin ausstieg, um sich nach dem Wohlergehen zu erkundigen und die Polizei rufen wollte, stieg das Mädchen wieder auf sein Fahrrad und fuhr in Richtung Sprödentalplatz davon. Die Seniorin schätzt das Alter des Kindes auf 12 bis 14 Jahre. Es sei ungefähr 1,6 Meter groß, schlank und habe dunkle, lange, zu einem Zopf geflochtene Haare. Es trug eine weiße Hose und einen dunklen Pullover oder eine Jacke. Es trug keinen Helm und fuhr ein dunkles Fahrrad. Bevor das Mädchen wieder auf sein Fahrrad stieg, sagte es, dass es leichte Schmerzen in der Hand habe. Zeugen, die Hinweise zu dem Mädchen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden.

(215)

