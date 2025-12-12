PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-KR: Auto durchbricht Zaun nach Alleinrennen

Krefeld (ots)

Am Donnerstagabend (11. Dezember 2025, 21 Uhr) wurde ein Verkehrsunfall gemeldet, bei dem ein Auto den Zaun einer Kleingartenanlage durchbrochen hat. Dabei wurden ein Teil des Zauns sowie das Gartentor zerstört. Die Fahrzeugfront war stark deformiert, die Scheinwerfer beschädigt, und Teile der vorderen Karosserie waren herausgebrochen. Trotz des Trümmerfelds am Einsatzort wurden glücklicherweise weder Unbeteiligte noch die vier Insassen verletzt. Vor Ort ergaben sich jedoch Hinweise darauf, dass der 21-jährige Fahrer des Audis die Vorster Straße mehrfach mit laut aufheulendem Motor und augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit befahren hatte. Gegen den Krefelder wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts eingeleitet, ein "Alleinrennen" (illegales Autorennen nach §315d StGB) durchgeführt zu haben. Das Fahrzeug, der Führerschein und sein Handy wurden sichergestellt.

(212)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell

