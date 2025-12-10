Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Verkehrsunfall Berliner Straße: zwei leichtverletzte Männer und vier beschädigte Autos

Krefeld (ots)

Am Dienstag (9. Dezember 2025) ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt und vier Autos beschädigt wurden. Gegen 16:50 Uhr fuhr ein 28-jähriger Duisburger auf der Berliner Straße in Richtung Duisburg, als er kurz vor der Kreuzung "Bruchfeld" mit dem Heck eines haltenden Mercedes zusammenstieß. Durch den Aufprall wurde der Mercedes auf den davorstehenden Golf und dieser wiederum auf einen Peugeot geschoben. Der 63-jährige Fahrer des Mercedes und 44-jährige Fahrer des VW wurden dadurch leicht verletzt. Der BMW des 28-Jährigen sowie der Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war der linke Fahrstreifen in Fahrtrichtung Duisburg zwischen 17 und 19 Uhr gesperrt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang hat das Verkehrskommissariat der Polizei Krefeld aufgenommen.

(210)

