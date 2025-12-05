POL-KR: Stellungnahme der Polizei zur Tat im Stadtgarten
Krefeld (ots)
Wie an anderen Orten in Krefeld hat die Polizei auch in den Grünflächen des Stadtgartens Einsätze sehr unterschiedlicher Art - darunter vereinzelt auch zu Delikten wie Körperverletzungen oder Streitigkeiten. Von Anwohnern und Bürgern ist bei der Polizei in der Vergangenheit keine auffällige Zahl von Beschwerden eingegangen. Rückschlüsse auf eine besonders gefährliche Örtlichkeit ergeben sich aus den bekannt gewordenen Straftaten nicht. Der Stadtgarten wird trotzdem regelmäßig vom Bezirksdienst zu Fuß bestreift, zusätzlich fahren Streifenwagen um und durch den Park.
(209)
Rückfragen von Journalisten bitte an:
Polizeipräsidium Krefeld
Pressestelle: 02151 634 1111
oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0
E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de
https://krefeld.polizei.nrw/
Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite
http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR
Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell