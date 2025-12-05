Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stellungnahme der Polizei zur Tat im Stadtgarten

Krefeld (ots)

Wie an anderen Orten in Krefeld hat die Polizei auch in den Grünflächen des Stadtgartens Einsätze sehr unterschiedlicher Art - darunter vereinzelt auch zu Delikten wie Körperverletzungen oder Streitigkeiten. Von Anwohnern und Bürgern ist bei der Polizei in der Vergangenheit keine auffällige Zahl von Beschwerden eingegangen. Rückschlüsse auf eine besonders gefährliche Örtlichkeit ergeben sich aus den bekannt gewordenen Straftaten nicht. Der Stadtgarten wird trotzdem regelmäßig vom Bezirksdienst zu Fuß bestreift, zusätzlich fahren Streifenwagen um und durch den Park.

