POL-KR: Schwerverletzter mit Schnittverletzungen nach Auseinandersetzung im Stadtgarten | Gemeinsame Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft Krefeld

Krefeld (ots)

Bei einer körperlichen Auseinandersetzung von zwei Gruppen junger Männer ist ein 18-Jähriger schwer verletzt worden. Eine noch unbekannte Zahl von Beteiligten war am Donnerstag (4. Dezember 2025) gegen 18 Uhr im Stadtgarten am Nordwall aneinandergeraten. Dabei hatten sie nach ersten Erkenntnissen auch diverse Schlag- und Stichwaffen benutzt. Die Polizei hat im Umkreis des Tatorts ein Messer und zwei Schlagstöcke sichergestellt. Womit dem 18-Jährigen die Schnittverletzungen zugefügt wurden, ist noch unklar. Nach der Tat war er zum nahegelegenen Gerichtsgebäude auf dem Nordwall geflüchtet, wo er von der Polizei, die durch Zeugen alarmiert wurde, angetroffen wurde. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Lebensgefahr wird derzeit ausgeschlossen. Eine Mordkommission der Polizei Krefeld hat die Ermittlungen aufgenommen und die Fahndung nach Beteiligten eingeleitet.

Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen des Vorfalls und bittet sie, sich unter 02151 6340 oder über hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden.

Weitergehende Auskünfte, insbesondere zum Tatgeschehen und den Hintergründen der Tat, können derzeit nicht erteilt werden.

(208)

