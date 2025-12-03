PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Krefeld
POL-KR: Kleine Helfer sorgen für Weihnachtsstimmung: Weihnachtsbaumschmücken im Foyer des Polizeipräsidiums

Krefeld (ots)

Am Mittwoch (3. Dezember 2025) bekam die Polizei Krefeld kreative Hilfe beim traditionellen Weihnachtsbaumschmücken. Zehn Kinder des stups-Kinderzentrums dekorierten am Vormittag gemeinsam mit Polizeipräsidentin Ursula Mecklenbrauck den Weihnachtsbaum. Neben den selbstgebastelten Schmuckstücken hängten die Kinder auch Wunschkarten an den Baum. Die Wünsche beinhalten Dinge, die den Kindern in der alltäglichen Betreuung zu Gute kommen. Die Wunschkarten werden von Mitarbeitenden der Polizei Krefeld erfüllt und vor Weihnachten an die Leiterin des stups-Kinderzentrums übergeben. Als Dankeschön für den Einsatz der Kinder gab es noch eine besondere Überraschung. Eine Polizeidrohne hatte einen Jutebeutel mit Süßigkeiten im Gepäck, überflog das Präsidium und landete schließlich vor den strahlenden Kinderaugen.

(207)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell

Keine Meldung von Polizeipräsidium Krefeld mehr verpassen.
