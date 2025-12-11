Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Schwerer Verkehrsunfall auf der Nieper Straße - Frau verstorben

Krefeld (ots)

Am Donnerstag (11. Dezember 2025) verstarb eine Frau aus Rheurdt an den Folgen eines schwereren Verkehrsunfalls auf der Nieper Straße. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 52-Jähriger gegen 13:45 Uhr den Fahrstreifen in Richtung Innenstadt und geriet aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dort kollidierte sein Pkw mit dem Auto der 70-Jährigen. Der Mann aus Heinsberg wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Seine Beifahrerin wurde leicht verletzt. Die Nieper Straße ist bis zum Abschluss der Unfallaufnahme zwischen dem Steeger Dyk und Lousbilldyk gesperrt. Ein speziell geschultes Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Kleve unterstützte bei der Unfallaufnahme. Das Verkehrskommissariat der Polizei Krefeld hat die Ermittlungen aufgenommen.

(211)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell