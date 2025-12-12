PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Krefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Unbekannte brechen in Wohnhäuser und Keller ein - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Donnerstag (11. Dezember 2025) gab es verschiedene Einbrüche, bei denen Unbekannte unter anderem ein Fahrrad sowie Schmuck entwendeten.

Gegen 17:50 Uhr hebelten zwei Unbekannte auf der Straße "Zur alten Schmiede" die Terrassentür eines Wohnhauses auf. Zwei Nachbarinnen hörten das Klirren der Glasscheiben und schauten über die Gartenmauer. Sie entdeckten zwei Männer, die davonliefen und in ein Auto stiegen. Sie werden als 170-180 cm groß beschrieben, waren demnach schwarz gekleidet und hatten eine normale Statur. Das Auto konnte nicht weiter beschrieben werden.

Ein zweiter Vorfall ereignete sich gegen 19:20 Uhr auf der Jentgesallee. Hier drangen zwei Unbekannte über eine Balkontür in ein Wohnhaus ein. Sie durchsuchten die Schlaf- und Wohnräume und entwendeten dabei unter anderem Schmuck.

Ebenso am gestrigen Donnerstag bemerkte eine Krefelderin, dass ihr Kellerabteil auf der Lutherische-Kirch-Straße aufgebrochen worden war. Darin befand sich ein blaues Pedelec der Marke "Velo de Ville", welches der Besitzer nun als gestohlen meldete.

In allen drei Fällen sucht die Polizei Krefeld Zeugen oder weitere Hinweise. Melden Sie sich bitte unter der 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. Unsere Präventionsabteilung gibt regelmäßig Tipps und Hinweise zum Thema Einbruchschutz: https://krefeld.polizei.nrw/artikel/technische-praevention-4 (213)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld
Pressestelle: 02151 634 1111
oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0
E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de
https://krefeld.polizei.nrw/
Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite
http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Krefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Krefeld
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Krefeld
Alle Meldungen Alle
  • 12.12.2025 – 10:29

    POL-KR: Auto durchbricht Zaun nach Alleinrennen

    Krefeld (ots) - Am Donnerstagabend (11. Dezember 2025, 21 Uhr) wurde ein Verkehrsunfall gemeldet, bei dem ein Auto den Zaun einer Kleingartenanlage durchbrochen hat. Dabei wurden ein Teil des Zauns sowie das Gartentor zerstört. Die Fahrzeugfront war stark deformiert, die Scheinwerfer beschädigt, und Teile der vorderen Karosserie waren herausgebrochen. Trotz des Trümmerfelds am Einsatzort wurden glücklicherweise weder ...

    mehr
  • 11.12.2025 – 18:38

    POL-KR: Schwerer Verkehrsunfall auf der Nieper Straße - Frau verstorben

    Krefeld (ots) - Am Donnerstag (11. Dezember 2025) verstarb eine Frau aus Rheurdt an den Folgen eines schwereren Verkehrsunfalls auf der Nieper Straße. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 52-Jähriger gegen 13:45 Uhr den Fahrstreifen in Richtung Innenstadt und geriet aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dort kollidierte sein Pkw mit dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren