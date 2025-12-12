Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Unbekannte brechen in Wohnhäuser und Keller ein - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Donnerstag (11. Dezember 2025) gab es verschiedene Einbrüche, bei denen Unbekannte unter anderem ein Fahrrad sowie Schmuck entwendeten.

Gegen 17:50 Uhr hebelten zwei Unbekannte auf der Straße "Zur alten Schmiede" die Terrassentür eines Wohnhauses auf. Zwei Nachbarinnen hörten das Klirren der Glasscheiben und schauten über die Gartenmauer. Sie entdeckten zwei Männer, die davonliefen und in ein Auto stiegen. Sie werden als 170-180 cm groß beschrieben, waren demnach schwarz gekleidet und hatten eine normale Statur. Das Auto konnte nicht weiter beschrieben werden.

Ein zweiter Vorfall ereignete sich gegen 19:20 Uhr auf der Jentgesallee. Hier drangen zwei Unbekannte über eine Balkontür in ein Wohnhaus ein. Sie durchsuchten die Schlaf- und Wohnräume und entwendeten dabei unter anderem Schmuck.

Ebenso am gestrigen Donnerstag bemerkte eine Krefelderin, dass ihr Kellerabteil auf der Lutherische-Kirch-Straße aufgebrochen worden war. Darin befand sich ein blaues Pedelec der Marke "Velo de Ville", welches der Besitzer nun als gestohlen meldete.

In allen drei Fällen sucht die Polizei Krefeld Zeugen oder weitere Hinweise. Melden Sie sich bitte unter der 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.

