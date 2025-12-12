Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Vermeintliche Geldwechsler an der Haustür: Polizei sucht Betroffene

Krefeld (ots)

Angeblich sollte er nur Geld wechseln: Am Ende fehlten einem 93-Jährigen eine Bankkarte und ein dreistelliger Geldbetrag. Ein Unbekannter hatte am Dienstagnachmittag in Traar an der Haustür des Seniors geklingelt und gefragt, ob dieser ihm zwei 50-Euro-Scheine in einen 100-Euro-Schein umtauschen könne. Als der Krefelder sich seiner Kommode zuwandte, um aus ihr sein Portemonnaie herauszuholen, schubste der Täter ihn zur Seite und nahm aus der Geldbörse die Bankkarte und das Geld. Dann flüchtete der Mann.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen ausgenommen und bittet mögliche weitere Opfer oder Zeugen, sich zu melden. Außerdem könnte der Täter auch an der Haustür eines Betroffenen gefilmt worden sein. Der Mann ist 30 bis 40 Jahre alt, 1,80 bis 1,90 Meter groß und von muskulöser Statur. Er hatte laut Zeuge ein "deutsches Erscheinungsbild", mittellange gräuliche Haare und trug eine graue Jacke oder einen Parka. Hinweise bitte an die Polizei unter 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de (214)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell