POL-KR: Arndtstraße: Unfall mit Kind - Zeugen mit schwarzem Pickup gesucht

Krefeld (ots)

Eine 13-Jährige aus Krefeld ist am Dienstag (18. Dezember 2025) bei einem Unfall leicht verletzt worden. Gegen 12:30 Uhr hatte sie zu Fuß die Kreuzung von Arndtstraße und "Am Lindenplatz" überquert und war dabei von dem Chevrolet eines 73-jährigen Krefelders erfasst worden. Der Unfall soll von einer Frau und einem Mann in einem schwarzen Pickup beobachtet worden sein. Beide sollen anschließend mit dem Mädchen und dem Fahrer des Chevrolets gesprochen haben. Zur Klärung des Unfalls bittet die Polizei die beiden Insassen des Pickups, sich als Zeugen zu melden: unter 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.

(217)

