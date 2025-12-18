PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Krefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Arndtstraße: Unfall mit Kind - Zeugen mit schwarzem Pickup gesucht

Krefeld (ots)

Eine 13-Jährige aus Krefeld ist am Dienstag (18. Dezember 2025) bei einem Unfall leicht verletzt worden. Gegen 12:30 Uhr hatte sie zu Fuß die Kreuzung von Arndtstraße und "Am Lindenplatz" überquert und war dabei von dem Chevrolet eines 73-jährigen Krefelders erfasst worden. Der Unfall soll von einer Frau und einem Mann in einem schwarzen Pickup beobachtet worden sein. Beide sollen anschließend mit dem Mädchen und dem Fahrer des Chevrolets gesprochen haben. Zur Klärung des Unfalls bittet die Polizei die beiden Insassen des Pickups, sich als Zeugen zu melden: unter 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.

(217)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld
Pressestelle: 02151 634 1111
oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0
E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de
https://krefeld.polizei.nrw/
Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite
http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Krefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Krefeld
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Krefeld
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 10:37

    POL-KR: Vorsicht vor Kriminellen, die es auf Senioren abgesehen haben

    Krefeld (ots) - Gleich zweimal sind in Krefeld Senioren in den letzten Tagen Opfer von Kriminellen geworden. Ein 84-jähriger Krefelder war über mehrere Tage hinweg von angeblichen Polizeibeamten angerufen worden, die vorgegeben hatten, den Namen des Seniors bei einem Betrüger auf einer Liste potenzieller Opfer gefunden zu haben. Danach konnten sie ihn überreden, ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 10:30

    POL-KR: Mädchen nach Verkehrsunfall zwischen Fahrrad und Pkw gesucht

    Krefeld (ots) - Am Freitag (12. Dezember 2025) stürzte ein Kind auf der Uerdinger Straße vom Fahrrad, als es mit einem Auto zusammenstieß. Die 79-jährige Fahrerin hatte bereits in Höhe der Einfahrt einer Drogerie angehalten, als gegen 17 Uhr ein Mädchen gegen die Seite ihres Fahrzeugs fuhr. Als die Krefelderin ausstieg, um sich nach dem Wohlergehen zu erkundigen ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 13:41

    POL-KR: Vermeintliche Geldwechsler an der Haustür: Polizei sucht Betroffene

    Krefeld (ots) - Angeblich sollte er nur Geld wechseln: Am Ende fehlten einem 93-Jährigen eine Bankkarte und ein dreistelliger Geldbetrag. Ein Unbekannter hatte am Dienstagnachmittag in Traar an der Haustür des Seniors geklingelt und gefragt, ob dieser ihm zwei 50-Euro-Scheine in einen 100-Euro-Schein umtauschen könne. Als der Krefelder sich seiner Kommode zuwandte, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren