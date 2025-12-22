PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Seniorin auf der Bismarckstraße beraubt: Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Eine 83-Jährige Krefelderin ist am Samstag (20. Dezember 2025) auf der Bismarckstraße beraubt worden. Gegen 18:00 Uhr sei eine männliche Person von hinten an die Frau herangetreten, habe ihr die Handtasche aus der Hand entrissen und die Seniorin und ihren 90-jährigen Ehemann zu Boden gestoßen. Das Ehepaar blieb unverletzt. Nach der Tat hatte der Unbekannte die Flucht über die Bismarckstraße in südliche Richtung ergriffen und sei in die Viktoriastraße abgebogen. Der Täter war etwa 14 bis 20 Jahre alt und wurde 160 cm groß geschätzt. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke mit aufgesetzter Kapuze. Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.

(221)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld
Pressestelle: 02151 634 1111
oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0
E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de
https://krefeld.polizei.nrw/
Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite
http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell

