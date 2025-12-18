Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Einbrüche: Vorsicht an den Weihnachtstagen

Krefeld (ots)

Zwischen Dienstag (16. Dezember 2025) und Donnerstag wurden bei der Polizei acht Wohnungseinbrüche angezeigt. Bei dreien davon blieb es beim Versuch. Von den acht Einbrüchen waren Wohnungen in Cracau, Oppum, Bockum, Fischeln, Uerdingen, Stadtmitte und Verberg betroffen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden aus einer Wohnung ein vierstelliger und aus einer anderen ein zweistelliger Geldbetrag gestohlen.

Über die Feiertage an Weihnachten sind viele Menschen nicht daheim. Die Polizei empfiehlt, Vorsorge zu betreiben und dem Haus oder der Wohnung einen bewohnten Eindruck zu geben, zum Beispiel durch sich selbst ein- und ausschaltende Lichtquellen innen und im Außenbereich. Sorgen Sie dafür, dass jemand Ihren Briefkasten leert und dass Ihre Rollanden herauf- und heruntergelassen werden.

Vermeiden Sie außerdem Kletterhilfen wie Mülltonnen oder Gartenmöbel, die den Tätern das Eindringen in den 1. Stock erleichtern. Lassen Sie keine Fenster auf Kipp stehen. Verstecken Sie draußen keine Wohnungsschlüssel. Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit über die Weihnachtstage, zum Beispiel in Sozialen Medien oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Die Experten von der Kriminalprävention der Polizei beraten kostenlos zu technischen Möglichkeiten, eine Wohnung oder ein Haus gegen Einbrecher zu sichern. Erste Tipps und eine Kontaktmöglichkeit finden Sie hier: https://krefeld.polizei.nrw/artikel/technische-praevention-4 (220)

